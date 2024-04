Así ha sido el vídeo más comentado de Aitana llorando: "Siete meses sin sacar música"

Siete años se cumplen desde que la vida de Aitana Ocaña cambiara por completo. La artista quedaba en tercera posición en el reality de música donde se hizo famosa. Un programa que le dio la oportunidad de despegar su carrera musical y la que hemos podido ver en estos años crecer de manera exponencial.

La cantante publicaba un vídeo en su perfil de Instagram llorando mientras escucha una melodía de la que podría ser su próxima canción. Además, ha acompañado el post con un comentario: "siete meses sin sacar música...", dejaba Ocaña en redes sociales.

La cantante confesaba en una entrevista su afán por cambiar el estilo de su música, lo que la situaría en un nuevo público objetivo a partir de ahora. Tras estos meses y los conciertos que hemos podido ver y escuchar por parte de la cantante, nos han dejado claro que ya ha cambiado por completo su rumbo. Eso sí, si la melodía de su último vídeo, coincide con el single de verdad, estaríamos ante una canción melancólica y sentimental, algo que hacía tiempo que la cantante no publicaba.

Todavía no se sabe nada sobre esta nueva canción, pero habrá que esperar un poco para saberlo.

La canción melancólica de Aitana

Sus lágrimas de orgullo y nostalgia también ha revuelto las emociones de sus fans y seguidores, que no han dudado en dejar bonitos mensajes en la sección de comentarios.

"Es balada, es balada, es baladaaaaa", ha comentado emocionado un seguidor. "No puedo parar de ver el vídeo Aitana, esta canción me va a destrozar yo lo sé", ha escrito otro fan. "Si es de llorar… Me viene regular ahora", ha bromeado Cristina Pedroche.