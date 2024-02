¿Cómo y qué es 'Zorra'? La canción ganadora que representará a España en Eurovisión

Nebulossa representará a España en Eurovisión 2024 con 'Zorra', un tema que muchos espectadores ya han calificado de 'auténtico y atrevido himno feminista' y que buscará hacerse con el micrófono de bronce en Malmö (Suecia). La canción ya se ha convertido en la más escuchada de Spotify, sin embargo, esto no la ha librado de polémica en torno a su letra. Pero, ¿qué es lo que levanta tanta crítica en torno al tema?

A pesar del éxito que ha obtenido la canción, también se ha visto envuelto en polémica. Algunos fans han señalado el parecido de esta, con el inicio de un tema de Rigoberta Bandini, quien ya participó en el Benidorm Fest en 2022. En concreto se refieren a la canción 'In Spain We Call It Soledad', de la cantante catalana. 'Zorra' está compuesto por el grupo alicantino, que además son pareja sentimental y es una fusión de pop electrónico y la música de los 80, que lanza un mensaje sobre el empoderamiento de la mujer y el estigma que sufre en comparación al hombre y más si se trata de una mujer de éxito. La letra de Nebulossa dice así:

Ya sé que soy solo una zorra

Que mi pasado te devora

Ya sé que soy la oveja negra

La incomprendida, la de piedra

Ya sé que no soy quien tú quieres (lo sé)

Entiendo que te desespere (lo sé)

Pero esta es mi naturaleza

Cambiar por ti me da pereza

Estoy en un buen momento

Solo era cuestión de tiempo

Voy a salir a la calle a gritar lo que siento

A los cuatro vientos

Si salgo sola soy la zorra

Si me divierto la más zorra

Si alargo y se me hace de día

Soy más zorra todavía

Cuando consigo lo que quiero (zorra, zorra)

Jamás es porque lo merezco (zorra, zorra)

Y aunque me esté comiendo el mundo

No se valora ni un segundo

Estoy en un buen momento

Solo era cuestión de tiempo

Voy a salir a la calle a gritar lo que siento

A los cuatro vientos

Estoy en un buen momento (zorra, zorra)

Reconstruida por dentro (zorra, zorra)

Y esa zorra que tanto temías se fue empoderando

Y ahora es una zorra de postal (zorra, zorra, zorra)

A la que ya no le va mal (zorra, zorra, zorra)

A la que todo le da igual

Lapídame, si ya total

Soy una zorra de postal

Yo soy una mujer real (zorra, zorra, zorra)

Y si me pongo visceral (zorra, zorra, zorra)

De zorra pasaré a chacal, te habrás metido en un zarzal

Soy una zorra de postal (zorra, zorra, zorra)

Estoy en un buen momento

Solo era cuestión de tiempo

Voy a salir a la calle a gritar lo que siento

A los cuatro vientos

Estoy en un buen momento (zorra, zorra, zorra)

Reconstruida por dentro (zorra, zorra, zorra)

Y esa zorra que tanto temías se fue empoderando

Y ahora es una zorra de postal

Como curiosidad, Nebulossa ya intentó participar en el certamen de Eurovisión representando a San Marino en 2021, pero finalmente no lograron su objetivo. Ahora con 156 puntos han convencido al jurado y al público de Benidorm Fest para ser dignos representantes de España en Europa.