He venido a hablar de mi libro: Karmele Jaio

El amor. Nombramos el amor en las canciones, en las novelas, en las películas, en la pintura, en la publicidad… ¿Por qué esa necesidad del ser humano de mirar al amor y representarlo una y otra vez? Quizá nos impulse la imposibilidad de entenderlo. Porque, aunque lo nombremos constantemente, ¿sabemos realmente lo que es el amor?

Creo que esa imposibilidad de definirlo fue la que me impulsó a escribir Amor capital. Y es que, cuanto más difícil se me hace hablar de algo con certezas, cuanto más complejas me parecen las preguntas y más borrosas las respuestas, más apropiado se vuelve para escribir. Puedo decir, por tanto, que no escribo sobre lo que sé, sino sobre lo que quiero saber.

Antes de empezar a escribir Amor capital quería saber muchas cosas sobre el amor. Quería entender, sobre todo, ese sentimiento de injusticia en el amor que sienten muchas mujeres, esa contradicción con el amor que muchas viven, algo latente, pero difícil de definir. Otro malestar sin nombre de las mujeres como el que describía Betty Friedan en La mística de la feminidad, en este caso, centrado en el amor y las relaciones.

Amor capital relata la caída de una mujer en ese agujero de Alicia particular que para muchas supone adentrarse en una relación amorosa; ese perderse, olvidarse de sí misma, moldearse al gusto del ser que aman, permitir incluso que no las traten bien, que hace que muchas mujeres sientan ese malestar con el amor y, a pesar de ello, sigan amando, dándolo todo, entregándose en cada relación.

La protagonista de Amor capital intenta entender lo que le ha ocurrido con un hombre, quiere diseccionar su amor, su manera de amar, y lo irá haciendo poco a poco a lo largo de la novela con la inestimable ayuda de muchas pensadoras que abordaron durante la historia el tema del amor y de dos mujeres, dos amigas al fin, que la acompañarán en este difícil camino.

En esta novela hablo de cómo muchas mujeres evitan reconocer su forma de amar, abrir la caja de Pandora del amor, por miedo a encontrarse de frente con una contradicción entre lo que sienten y lo que merecen, por miedo a desplegar un mapa que luego creen que no van a poder plegar.

Y es que no es fácil reconocer que hemos crecido creyendo en un amor al que entregarnos, de película, que hemos masticado y engullido desde niñas. No es fácil reconocer que nos han enseñado a esperar a que el destino nos haga toparnos por fin con nuestra media naranja o a idealizar a quien creemos amar inventándole virtudes.

Nadie nos ha querido explicar que es posible construir el amor, intervenir en él, y convertirlo en algo que tenga que ver más con nuestro bienestar y con la alegría de querer a alguien que con un tortuoso camino en el que olvidemos quiénes somos y nuestra valía.

Esta novela es un viaje íntimo por todo lo que se esconde bajo lo que llamamos amor: los celos, la dependencia, el deseo, el sexo, el narcisismo, el miedo a la soledad, las relaciones de poder, las miserias emocionales… Y un alegato a favor de un amor más amplio que el que nos han enseñado, en el que la amistad ocupa un lugar capital.