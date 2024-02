El emotivo encuentro entre Nebulossa con sus hijos tras ganar el Benidorm Fest

El dúo alicantino de electropop, nacido en 2018 y compuesto por María Bas y Mark Dasousa se ha proclamado ganador del Benidor Fest. Tras recibir los 156 puntos, que lo han convertidor en el grupo ganador y que representará a España en Eurovisión, los integrantes, que son un matrimonio, además de pareja profesional, han sido recibidos de una manera muy especial y emotiva por sus hijos.

Tras alzarse con la victoria a María y Mark les esperaba un encuentro con sus mayores fans, sus dos hijos, María y Neo de 23 y 11 años. Los cuatro se han fundido en un emotivo abrazo que ha dejado un recuerdo imborrable más allá de la victoria en el Benidorm Fest. La familia tiene una excelente relación y ambos hijos son el mayor apoyo que tiene Mark y María, ya que como apunta el duo musical han intentado que sus hijos vean la diversidad desde pequeños para que no les sorprenda: "Neo estuvo en los ensayos y me fijé cómo observaba a César y Josu, nuestros dos bailarines, que se dedican al drag. Era una mirada entre la admiración y la confusión. Me di cuenta de que le estábamos acercando a otras realidades y alejándole de prejuicios. Y sus amigos también lo hacen. Al principio, me daba miedo que con esto del Benidorm Fest diéramos pie a que sus compañeros le dijeran: 'Tu madre es una zorra'".

Momento súper emotivo de @Nebulossa_of con sus hijos celebrando el triunfo en el #BenidormFestFinal 🥺❤️ pic.twitter.com/P7qCgNSi7c — Benidorm Fest (@BenidormFestTVE) February 3, 2024

Nebulossa buscará hacerse con la victoria en Europa en mayo, y que su canción Zorra y se alce con el micrófono de bronce. Con mensaje reivindicativo y feminista que transforma un término despectivo en uno positivo, los alicantinos llegaron a la primera semifinal siendo el tema más escuchado en YouTube y tras presentarse en el festival, han conseguido convencer a España de que merecen ser ellos los representantes en Eurovisión. La pareja tomá así el relevo de Chanel y Blanca Paloma para viajar a Malmö (Suecia) y buscar la victoria en el festival.