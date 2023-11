La decisión que podría complicar la defensa de Daniel Sancho en la vista previa al juicio

Daniel Sancho fue detenido el pasado mes de agosto / Agencias

Daniel Sancho, el joven acusado de asesinar y descuartizar al cirujano plástico colombiano, Edwin Arrieta, el pasado 2 de agosto, se enfrenta a un nuevo problema, lidiar con el tribunal tailandés, de ahí, la importancia de tener un buen intérprete. El lunes, 13 de noviembre, se llevará a cabo la vista previa al juicio, pero algo con lo que, probablemente, no contaba Sancho, es que se realizase en tailandés debido a la dificultad para encontrar un intérprete que pueda traducir al español.

En un principio, el tribunal de Sumai (sur de Tialandia) decidió que la vista iba a celebrarse el pasado 26 de octubre pero se pospuso por no disponer de un traductor al español, según informó la agencia EFE. Aunque, el tribunal, le asignó un abogado de oficio, el letrado Krit Sudthanom, quien afirmó en las puertas del juzgado que no se había reunido con el acusado y que no lo haría hasta el 13 de noviembre. Además, la ley tailandesa, dictamina que el tribunal está obligado a ofrecer a los acusados un intérprete durante su proceso de investigación, las vistas preliminares y el juicio. De ahí la problemática que hay para encontrar profesionales experimentados en el lenguaje jurídico.

Edwin Arrieta y Daniel Sancho / Agencias

Al juicio acudirá la familia de Edwin Arrieta

Este próximo lunes, 13 de noviembre, el acusado se enfrentará a la lectura de cargos por parte del juez y el fiscal de Tailandia, donde no podrán estar los medios de comunicación, pero sí estará la familia de la víctima. En el caso de que Daniel Sancho admita los hechos, tendrá una reducción de condena, pero si niega las acusaciones, el juicio podría alargarse años.

Qué hizo Daniel Sancho, el joven de 29 años fue acusado, de asesinar y descuartizar, al cirujano Edwin Arrieta, en la isla tailandesa de Koh Phangan. Sancho confesó que mantenían una relación de la que aún se desconocen los detalles. Las últimas declaraciones de Daniel Sancho apuntan a que la pelea se produjo tras un intento de violación por parte del cirujano, del que Sancho trató de defenderse. El pasado 5 de agosto, dos días después de denunciar su desaparición, Daniel Sancho admitió ser el autor del asesinato y el desmembramiento del colombiano.

La policía tailandesa ha finalizado la investigación y entregado el sumario al juez encargado del caso, quien tendrá que evaluar el caso y determinar una condena para Daniel Sancho. Por el momento la policía mantiene que fue un asesinato premeditado, además de ocultación del cadáver y el robo de documentación. La defensa del joven español continúa trabajando para rebajar la condena del acusado. Lea aquí toda la información sobre el crimen que ha conmocionado a España y a Colombia.