Esto es lo que dicen de Daniel Sancho sus compañeros en la prisión de Koh Samui

Daniel Sancho fue detenido en Tailandia el pasado mes de agosto / Agencias

Daniel Sancho sigue cumpliendo días en prisión acusado del asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta. El hijo del actor Rodolfo Sancho tendrá que acudir a los juzgados el próximo lunes, 13 de noviembre, para dar su versión de lo ocurrido la noche en la que murió Arrieta, hecho por el que puede ser condenado a pena de muerte según las leyes tailandesas.

Mientras tanto el español pasa las horas en la cárcel de Koh Samui, donde, según el programa de Antena 3 ‘Y ahora Sonsoles’, se ha hecho muy famoso. “Todo apunta a que es un ídolo dentro de la cárcel”, dicen en el citado espacio, que explican que los presos saben que es hijo de un famoso actor español y que sale en televisión. "La gente habla mucho de él", cuenta una presa al programa. "Me parece muy guapo y elegante. Es un hombre fuerte, un hombre decente. Además, es amigable", ha dicho la mujer.

En ‘Y ahora Sonsoles’ también cuentan que, dentro de la cárcel, la comunicación entre hombres y mujeres es algo complicada, pero que los presos encuentran formas de hablar entre ellos. Una de esas maneras es, según el programa, el envío de mensajes a través de comida. "Encantada de conocerla, muchas gracias por el snack. Mucho gusto, estoy bien", fue uno de los mensajes que Sancho envío a una presa.

Edwin Arrieta / Agencias

La familia de Arrieta

Los tres despachos de abogados que erepresentan a la familia de la víctima en Colombia, España y Tailandia han comparecido este viernes en una rueda de prensa en Madrid para explicar que ni Daniel ni nadie de la familia Sancho ha pedido perdón aún a los Arrieta por lo sucedido, algo que, según aseguran sus abogados, podría endurecer la postura de la acusación. Eso sí, en ningún caso la familia del colombiano pedirá la pena capital para Daniel Sancho.

"Para ellos la vida la da y la quita dios, así que no es su voluntad. La familia Arrieta es una familia con convicciones cristianas y humanas muy sólidas, y, en principio, no se opondrían a que Daniel cumpliese su condena en España por el bien de su familia. Creen que es el hijo el que ha cometido el delito, no ellos", ha explicado Juan González Ospina, abogado de los Arrieta en España, que ha informado de que la familia estará personada en la vista del lunes junto a la Fiscalía.