La limpieza del hogar es una del las tareas fundamentales si queremos tener la casa limpiar y bonita. Aunque siempre hay factores que nos pueden hacer el proceso, algo más difícil. A ciertas edades, la afición de los más pequeños de la casa puede ser pintar las paredes del salón o incluso de las habitaciones y, de esta manera, ensuciarlas. Por eso, si esto ocurre, es muy importante tener en cuenta alguno de los mejores consejos y materiales caseros que hay que utilizar para poder borrar cualquier tipo de mancha.

Lo primero de todo, necesitarás tener a mano una esponja no abrasiva, bayeta de microfibra y un cepillo de cerdas suaves. Una vez tengas esto, será más fácil de lo que piensas tener las paredes de tu hogar limpias de una manera casera.

Productos para cada mancha

Está claro que ni todas las manchas son iguales, ni todas las paredes tampoco. Por ello, a continuación, te recomendamos los productos que mejor se adecuan a cada los tipos de mancha más comunes en el hogar.

Eliminar manchas de grasa: la mejor solución limpiadora es el bicarbonato de sodio. Lo que debes hacer es combinarlo con agua tibia para formar una pasta y aplicarla con cuidado en la zona manchada, limpiando los residuos con un paño de microfibra. Es importante no utilizar un paño blanco que suelte pelusa, ya que si lo haces, filtrarás su color a la pared.

Eliminar de la pared salpicaduras de café y otros líquidos: para este problema, la mejor solución es el jabón líquido combinado con un litro de agua tibia y un chorrito de vinagre blanco de limpieza. Lo único que hay que hacer es frotar la mancha con un cepillo de cerdas suaves, enjuagarlo con agua y limpiar la superficie con un paño seco.

Eliminar las manchas de lápiz: lo primero que se suele probar, es borrar con una goma normal, pero este truco puede no ser del todo útil. Si no funciona, frota con un borrador mágico de limpieza que tendrás mejores resultados. Aunque, otra alternativa que no falla, es aplicar un paño humedecido con bicarbonato de sodio, o con pasta de dientes sobre la superficie manchada.