Aísla tu casa del calor durante esta ola de calor

España se encuentra sufriendo los efectos de la cuarta ola de calor, y es que este verano no ha dado tregua a ninguna zona de la península llegando hasta los 40 grados en varios puntos del país. Mientras los valores batían récords, muchos han sido los trucos que las redes han estado inundando durante estos días para hacer más llevadero el calor.

Aunque como muchos veranos, esperábamos que las noches diesen un respiro, pero nada más lejos de la realidad, ya que no hemos visto un descenso de las temperaturas. Han sido múltiples las noches tropicales e infernales que se han vívido en toda la península durante las cuatro olas de calor que han asfixiado a España este tórrido verano. Por eso, han sido varios los usuarios que han decidido compartir sus mejores trucos en las redes para combatir el calor y poder conciliar el sueño este caluroso agosto.

Otro factor que ha complicado soportar las noches del estío ha sido la factura de la luz, y es que este año ha sido marcado, entre otras cosas, por las subidas de precio en las facturas. Lo que ha provocado que muchos españoles prescindan del aire acondicionado o los ventiladores durante las noches. Así, surgían múltiples trucos que los internautas han intercambiado para aislar sus casas del calor.

Aleja al calor de tu hogar

Una de las claves para mantener tu casa fresca este verano es mantener los puntos que están en contacto con el exterior en buen estado. Las ventanas, fachadas o tejados son algunos de los puntos donde debes priorizar su reparación, así evitarás posibles filtraciones tanto de agua, como de humedades a raíz de los indeseados ascensos de temperaturas.

Otra clave es verificar las fachadas o suelos, así como su aislación y materiales de construcción. Esto es recomendable por qué en los edificios más antiguos la aislación no era una opción y son más propensos a calentarse, de manera que consumen más aire acondicionado y tu factura podría incrementar notablemente. Hay casas que pueden ser menos eficientes, por lo que conviene prestar atención y tomar medidas adicionales para combatir el calor.

Lo mismo ocurre con la pintura y los colores, puesto que los colores más oscuros -tonos grises o terracotas- tienden a absorber más luz y a calentarse más. Mientras que los colores más claros -blancos o pasteles- son mucho más frescos.

Enfriar la casa

Puedes aprender a regular tus sistemas de climatización para evitar el derroche de energía, pero si no quieres gastar dinero extra con el actual contesto de los precios tan desorbitados de la luz, puedes seguir estos consejos que van a ayudar a mantener tu casa fresca de una forma mucho más respetuosa con el medio ambiente y económica.

Baja las persianas

Una de las medidas más populares y tradicionales es bajar las persianas durante el día. Y es que con esta simple medida podemos evitar que en nuestra casa se produzca un 'efecto horno' y se caliente con los rayos de sol. Bajando las persianas y manteniendo ventanas y puertas abiertas podremos crear corriente, después subirlas por las noches cuando ya no haya sol, así podemos refrescar al máximo nuestra casa. Con este truco podemos mantener nuestro hogar entre 5 y 7 grados por debajo en el interior, y las noches serán más conciliables.

Crea corrientes de aire

Otra medida es encender aquellos aparatos que creen una circulación del aire. Los ventiladores remueven el aire, por lo que no van a crear aire más fresco, sino que van a crear una circulación de aire caliente. No obstante, los purificadores de aire sí que esparcen aire frío por toda la casa, así puedes enfriar tu casa hasta 4 grados. Lo mismo ocurre con unos aparatos que llevan unos años siendo muy populares, y son los sistemas de evaporación, que evaporan agua con un ventilador para enfriar una estancia hasta en 8 °C.

Evita las fuentes de calor

Otro consejo muy útil que no solo te va a ayudar a combatir el calor, sino a ahorrar en la factura de la luz es apagar los electrodomésticos o aparatos electrónicos que generan calor, esto solo va a incrementar la temperatura de tu hogar. Por lo que conviene mantenerlos aparados y sobre todo, no encenderlos a la vez. En caso de que tengas que usarlos, procura que no sea a la vez y hacerlo en las olas de menos calor.

Llena tu casa de plantas

Las plantas van a purificar el aire de tu casa y de igual forma, van a bajar la temperatura del ambiente. La mejor manera de aprovechar sus beneficios es colocarla cerca de los muros y ventanas para que hagan sombra y absorban el calor mediante la transpiración. Algunas plantas que tienen la mejor capacidad para hacerlo son: el aloe vera, el ficus o la sansevieria.