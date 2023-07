Estos productos de limpieza no tienes que mezclarlos nunca

Bayeta y productos de limpieza.

Una correcta higiene del hogar es imprescindible para prevenir enfermedades muy contagiosas como el coronavirus, la bronquiolitis o el norovirus. Pero cuidado, porque un exceso de celo a la hora de limpiar la casa también podría provocarnos algunos disgustos.

Pues porque una mezcla desafortunada de productos o un exceso de cantidad a la hora de limpiar pueden provocar intoxicaciones que nos hagan terminar en un servicio de urgencias.

Es una cuestión muy, pero que muy importante, la de no mezclar productos. En especial aquellos que contienen cloro (lejía) o vinagre. No debemos mezclarlos nunca. Si optamos por el uso de un producto, usaremos ése en exclusiva, sin mezclarlo con otro, aunque sea apto para luchar contra un virus y esté homologado. Y si queremos un plus de limpieza y utilizar varios productos, no debemos usarlos nunca a la vez.

Primero aplicaremos uno, dejaremos que actúe y se seque antes de aplicar uno nuevo aunque la calidad y efectividad de productos como la lejía no requieren ningún producto de limpieza adicional.

No mezcles estos productos:

- Amoniaco y lejía:

- Vinagre y lejía:

- Lejía y agua caliente:

- Lejía y alcohol:

- Lejía y agua oxigenada

- Vinagre y agua oxigenada

- Lejía y cualquier producto de limpieza

- Vinagre y bicarbonato

Como norma general, no se deben mezclar productos de limpieza entre sí, ni con sustancias domésticas habituales como el vinagre, el agua oxigenada, la laca o el bicarbonato, y tampoco se deben mezclar con agua caliente. Lo menos grave que puede pasar con estas mezclas es que unas sustancias anulen las propiedades de las otras, y lo más grave es que la mezcla tenga riesgo de explosión o se produzcan vapores tóxicos.