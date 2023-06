Todos los dueños de mascotas, han dudado alguna vez acerca de qué alimentos dar a tu animal y cuáles no. El plátano, en este caso, para los gatos, no resulta nada perjudicial para su salud. La única condición es que lo coma en pequeñas cantidades y no con mucha frecuencia.

Aunque en este animal, el consumo del plátano debe ser escaso, es imprescindible ser consciente de los beneficios que le puede aportar a tu mascota. Vitaminas de toda clase, mucha fibra, potasio y magnesio, son solo algunos de los nutrientes que esta fruta aporta a los gatos, haciéndoles mejorar su salud intestinal, incluso cardiaca. Aunque, para evitar posibles riesgos, se recomienda dar el plátano a tu mascota siguiendo tres pasos: retirar toda la piel del plátano, partirlo en pequeños trozos, y por último, darle un quinto de plátano como máximo.

Mejorar la salud de las mascotas

