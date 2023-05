¿De verdad funciona este truco de TikTok para el pelo?

Este ’tip’ de belleza tiene mucho tiempo (siglos, incluso), ya que su origen es chino. / ShutterStock

Cuidar una melena no es tan sencillo como parece. Sin nos descuidamos un momento, aparecen las puntas abiertas, descubrimos que tenemos el cabello dañado... hace falta estar muy pendientes para darle todo el cariño que necesita. Por suerte, si la pandemia ha dejado algún resto en la sociedad digital, es la costumbre de compartir todo tipo de trucos y conocimientos para llevar al máximo exponente el 'do it yourself' (hazlo tú mismo).

En los últimos tiempos ha sido habitual para los seguidores de la red social TikTok encontrar una recomendación en concreto. Se trata de un consejo que llega habitualmente por parte de usuarias con auténtico 'pelazo'. Explican que gracias a ese secreto de belleza su cabello está más limpio y brillante, que crece más rápido y que está más fuerte. El truco es el agua de arroz.

¿En qué consiste el truco del agua de arroz?

Lo que hay que hacer es lavarse el pelo de la forma habitual, con el champú de siempre, y, después de aclararlo, meterlo en un bol o un cuenco que contenga agua en la que haya estado sumergido el arroz o, a ser posible, donde se haya cocido el cereal. Una vez llegados a este punto, hay dos corrientes: una aconseja enjuagar el cabello justo después, mientras que la otra sugiere dejarlo en el agua unos minutos, como si se tratara de una mascarilla.

Este 'tip' de belleza tiene mucho tiempo (siglos, incluso), ya que su origen es chino. Sin embargo, para que se haga popular en nuestros días, ayuda que sea una rutina usada frecuentemente por figuras como Kim Kardashian, algo que han contado desde la plataforma Poosh, creada por su hermana Kourtney.

¿De dónde viene?

En efecto, el uso del agua de arroz para el cabello se usaba tradicionalmente en China y todavía es habitual hoy en día en Huangluo, un pueblo en el que las mujeres no vuelven a cortarse el pelo una vez cumplen los 18 años. También en Japón, concretamente en el periodo medieval Heian, se usaba esta técnica, seguramente por influencia china.

Sin duda, el uso prolongado en el tiempo del agua de arroz garantiza que, como mínimo, estas mujeres asiáticas estaban convencidas de que daba buenos resultados. El hecho es que esta rutina de belleza cuenta con puntos científicos a su favor que son innegables. En primer lugar, el pH de este agua es similar al de la piel humana, de forma que no solo nunca va a provocar irritación, sino que es efectivo a la hora de calmar el cuero cabelludo sensible.

El agua de arroz es rica en antioxidantes, lo que es beneficioso para la salud capilar, y posee componentes como las vitaminas B y E, aminoácidos y oligoelementos que ayudan a la hidratación del cabello, así como del propio cuero cabelludo. También genera volumen y da brillo al pelo.