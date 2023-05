El aceite esencial de Lidl que no te puedes perder para dar olor a fresco en los baños sin ventanas

Trucos para limpiar los rincones olvidados de la casa. / ShutterStock

La limpieza y desinfección del baño en casa a veces no es suficiente para eliminar los malos olores, quizá por los desagües o las tuberías viejas o atascadas. Además, sobre todo si la habitación no tiene ventanas o incluso un sistema de ventilación con ventiladores, entonces la pesadilla de los malos olores y el hedor de la humedad está siempre al acecho. Lo mejor es el uso de extractores. De hecho, son habituales sobre todo en el baño, pero pueden ser instalados en cualquier otro lugar que necesite de ventilación. Pero no siempre se puede realizar la instalación.

En este sentido, recordemos que existen en el mercado diversos productos químicos y perfumadores específicos para dotar al baño de fragancias frescas y agradables a nuestras fosas nasales. Para sortear el problema, también se puede recurrir a pequeños trucos caseros que cuestan poco. Con unos cuantos trucos rápidos, hasta el baño más pequeño y estrecho sin ventanas puede disfrutar de una fragancia embriagadora. Descubramos los trucos más eficaces.

Entre los remedios caseros más populares para perfumar el baño está el truco del suavizante. Básicamente, se crea una mezcla con 200 ml de suavizante (posiblemente concentrado) y 200 ml de alcohol desnaturalizado. Colocar los dos ingredientes en un recipiente con pulverizador y rociar sobre los sanitarios y los azulejos. Por último, seca las superficies con una hoja de papel de cocina. Este método promete hacer que el baño huela bien durante varias horas. También parece ser útil para eliminar los malos olores del inodoro. En este sentido, queremos recordar que para la correcta limpieza de los sanitarios y para eliminar la cal y los halos negros o amarillos del inodoro, existen algunos remedios realmente formidables que todo el mundo debería conocer.

Otro truco muy común para perfumar el baño es verter gotas de aceite esencial dentro del rollo de papel higiénico. Un producto que puedes encontrar en cualquier supermercado de Lidl. A continuación, mostraremos un remedio que mucha gente desconoce pero que promete resultados fabulosos.

La creación de un desodorante "hágalo usted mismo" podría ser una solución perfecta para un ambiente siempre agradable. Unos pocos ingredientes producirán una buena cantidad de producto. Necesitarás: 300 ml de agua, 2 cucharadas de bicarbonato de sodio y 10 gotas de tu aceite esencial favorito (prueba con el aceite de canela o el aceite de flor de clavo para un aroma delicado). El aceite de lavanda (o el aceite de sándalo) es bueno para dar a la habitación ese toque provenzal tan popular, especialmente en los últimos años.