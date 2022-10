¿Cómo recuperar una cuenta de Instagram?

3 Se lee en minutos Rosa Prades



Instagram está sufriendo desde el mediodía de este lunes una caída en todo el mundo, que, entre otras anomalías, está dando problemas para iniciar la sesión o, en numerosos casos, está suspendiendo si previo aviso cuentas de miles de usuarios. El problema ha sido registrado por la web especializada Downdetector.

En la actualidad no es difícil olvidar una contraseña de cualquier red social, ya que entre que la propia aplicación te permite estar siempre conectado (sin la necesidad de indicar la contraseña cada vez que entras) y que cada vez los protocolos para decidir tu contraseña suelen ser más complejos (que incluyan mayúsculas, minúsculas, números y símbolos), es muy común no acordarse. Pero, si te has olvidado de tu contraseña, quieres recuperar una cuenta borrada, Instragram te ha bloqueado tu cuenta o te la han 'hackeado', con estos sencillos pasos lo harás en 5 minutos.

He olvidado mi contraseña

En primer lugar será necesario entrar a la página oficial de Instagram y pulsar el botón "¿Has olvidado tu contraseña?"

Una vez hecho, nos preguntará o por nuestro correo electrónico asociado a la cuenta, por el nombre de la cuenta o por nuestro número de teléfono

Si escogemos la opción del correo o el número de teléfono, la aplicación enviará un mensaje a nuestra cuenta de correo

Una vez dentro del mensaje, pulsaremos sobre un recuadro en el que dice "Entrar como" y nuestro nombre de usuario

Esto nos llevará a una ventana de Instagram con el nombre de nuestro usuario y donde tendremos que elegir una nueva contraseña

Una vez escogida, ya podremos acceder a nuestra cuenta

Se debe tener en cuenta que, cuando se cambia una contraseña no solo se debe iniciar sesión en el dispositivo con el que la has cambiado, sino en todos. Por ejemplo, si tienes la cuenta de Instagram en el móvil y la tablet, deberás iniciar sesión en ambas.

Quiero recuperar una cuenta desactivada

Ya explicamos que es posible borrar una cuenta de Instagram o bien desactivarla, pero si nos arrepentimos hay opción de recuperarla. Es muy importante que lo hagas en un plazo anterior a 30 días, sino será imposible de reabrir y, a continuación solo tendrás que acceder con tu nombre de usuario y contraseña y automáticamente la cuenta se activará.

Instagram me ha bloqueado la cuenta

Para evitar que Instagram te bloquee tu cuenta debes seguir unos términos y cumplir las normas comunitarias. Si no las cumples Instagram podrá desactivar tu cuenta sin previo aviso, entre ellas están:

Tener 13 años o más

No está permitido publicar contenido violento, discriminatorio o sexual

No se pueden crear cuentas robot o no autorizadas

No puedes transferir virus o códigos destructivos

No puedes utilizar la aplicación para fines ilegales

Debes ser el responsable de todas las acciones de tu cuenta

No puedes limitar el uso de otro usuario

No puedes manipular la API

En el caso de que hayas infringido alguna de estas normas, dependiendo del nivel de gravedad, Instagram decidirá si puedes recuperar tu cuenta o no.

Me han 'hackeado'

En uno de los peores casos, puede ser posible que alguien te haya 'hackeado' tu cuenta, es decir, ha entrado haciéndose pasar por ti y ha cambiado tu contraseña. Si se da el caso, puedes seguir estos pasos:

Intenta acceder a tu cuenta y cambiar la contraseña lo más rápido posible

Si no puedes hacerlo, pulsa en 'reiniciar contraseña'

Si se da el caso que también te han cambiado los datos de acceso de tu cuenta, te llegará un correo de support.instagram.com en que te informarán de como revertir el cambio (siguiendo sus pasos).

En el hipotético caso que ninguna de estas opciones te funcionen, puedes probar con lo siguiente:

Si puedes acceder a la aplicación de Instagram, deberás ir a Configuración / Ayuda y pulsar en "Informar de un problema". Allí deberás explicar lo ocurrido para que así te puedan ayudar.

Otra opción es acceder al centro de ayuda de Instagram desde la web.

Una tercera opción es ir al soporte español de Instagram en Facebook facebook.com/instagramES y informar del problema

Pide también a tus contactos que denuncien lo ocurrido para que así el proceso sea mucho más rápido. Si acceden al apartado Configuración / Ayuda y pulsan sobre "Ayuda sobre privacidad y seguridad", podrán denunciar la cuenta y las publicaciones.

Finalmente, otra opción válida para recuperar tu cuenta puede ser la siguiente:

En la pantalla para iniciar sesión pulsa el botón "Obtén ayuda"

A continuación, introduces tu correo electrónico o tu nombre de usuario y pulsas el botón de "Siguiente"

En la pantalla que te aparecerá podrás rellenar un formulario con el que Instagram te ayudará, en este deberás indicar el correo electrónico con el que te has registrado, un correo al que tengas acceso y con el que Instagram se podrá poner en contacto contigo, seleccionar que tipo de cuenta usas (personal, empresa, marca...) y finalmente seleccionar cuál es el problema al que te enfrentas.

Deberás describir con detalles qué ocurre en exactitud para que Instagram pueda ayudarte, cuánto más específico mejor

Presiona el botón "Enviar solicitud" y espera una respuesta.

