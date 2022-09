Dior tiñe París de blanco y negro, pero no abandona los aires barrocos

Una modelo presenta una creación de la colección Ready to Wear Primavera/Verano 2023 de la diseñadora italiana Maria Grazia Chiuri para la casa de moda Dior durante la Semana de la Moda de París este martes. EFE/EPA/YOAN VALAT

La 'maison' Dior se puso teatral este martes en la pasarela de París, donde presentó una colección primavera-verano 2023 marcada por los juegos de volúmenes pero en una rígida paleta de colores, limitada al blanco y negro.

Fue un concurrido desfile, lleno hasta la bandera de personalidades como las actrices Rosamund Pike y Maggie Gyllenhaal, las modelos Elle Macpherson y Cindy Crawford, la 'it girl' Olivia Palermo, el ex primer ministro francés Lionel Jospin o las estrella del pop coreano Cha Eun-woo y Jisoo, que causaron sensación entre los parisinos que se agolpaban a las puertas de las Tullerías. En este famoso jardín del centro de la capital tuvo lugar el desfile en el interior de una carpa de grandes dimensiones, donde la marca reconstruyó lo que parecía un templo budista esculpido en una montaña.

La diseñadora de la firma, la italiana Maria Grazia Chiuri, jugó con prendas de interior que convirtió en material de pasarela: corsés, batas de encaje, pantalones cortos de seda y tops semejantes a sujetadores deportivos fueron la tónica en esta línea para la primavera-verano de 2023.

Dior, que protagonizó la segunda jornada de la Semana de la Moda de París tras la presentación este lunes de las marcas emergentes, apostó por la combinación de encajes, desde bordados hasta guipur para dar un giro barroco a prendas casi deportivas. Chaquetas en materiales técnicos, petos de trabajo, camisetas de algodón convertidas en maxivestidos y pantalones vaqueros muy anchos se combinaron con camisas holgadas bajo ajustados corsés, capas abiertas y faldas plisadas ajustadas en la cintura mediante una cuerda, como un saco.

La firma, que en junio sorprendió a su público con un desfile en la Plaza de España de Sevilla inspirado en la tradición andaluza, repitió con un cierto estilo barroco, sobre todo con los exagerados miriñaques que llevaban las modelos bajo las faldas, que generaban unas formas redondeadas en las caderas y con mucha caída en las piernas. También destacaron las faldas de cuero plisadas a media pierna y las gabardinas de color camel, revisitadas con cortes más actuales, así como un estampado gráfico del mapa de París que vistió las prendas más deportivas.

Discover the #DiorSS23 collection by Maria Grazia Chiuri, unveiled live from Paris. https://t.co/XgJPN6daL8