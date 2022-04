La astronauta Samantha Cristoforetti será la primera 'tiktoker' del espacio

La astronauta italiana Samantha Cristoforetti ha abierto un perfil en la red social TikTok para mostrar su día a día en su regreso a la Estación Espacial Internacional (EII), previsto para el 23 de abril a bordo de una cápsula de SpaceX.

"¡Seguidme para llegar adonde ningún 'tiktoker' ha llegado hasta ahora!", anima a los más jóvenes en su vídeo de presentación de su cuenta, en la que la astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA) ya cuenta con más de 19.000 seguidores.

Cristoforetti (Milán, 1977), que en su anterior misión en la EEI en 2014 se convirtió en la primera europea en ponerse al mando, volverá a la estación orbitante el 23 de abril a bordo de la cápsula "Crew-4" de Dragon X, la compañía fundada por Elon Musk.

