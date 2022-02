Los ganaderos mueven ficha y nombran a un mediador en el conflicto del ‘asalto’ al Pleno de Lorca

El elegido, Manuel Soler Miras, inicia una ronda de contactos con las partes enfrentadas para “relajar los ánimos” antes de una reunión conjunta

Manuel Soler Miras fue cabeza de lista del PSOE, presidente de la Comunidad de Regantes de Lorca y presidente de la Cooperativa Alimentos del Mediterráneo.

3 Se lee en minutos Pilar Wals



La ‘Mesa de la ganadería’ pretende reunirse la próxima semana para retomar las conversaciones que ganaderos y Administración local iniciaron poco antes del ‘asalto’ al Pleno de Lorca el pasado lunes. El encuentro al que asistieron dirigentes del sector ganadero y representantes del equipo de Gobierno no logró ningún acuerdo, sobre todo, porque la reunión quedaba sin sentido al producirse la ‘ocupación’ por parte de los manifestantes del edificio del Centro de Desarrollo Local donde debía celebrarse la sesión plenaria.

Han pasado los días y la situación no se relaja. Los ganaderos acordaron hacer ‘voto de silencio’ y no manifestarse tras reconocer que con sus acciones violentas habían perdido la poca o mucha razón que tuvieran. No han hablado directamente, pero sí lo han hecho con fuerzas políticas que lo han reconocido públicamente, como hicieran este mismo viernes los concejales de Vox, María del Carmen Menduiña, y José Martínez. Estos acusaban directamente al portavoz de Izquierda Unida-Verdes, Pedro Sosa, de haber sido el “incitador” del asalto. Curiosamente, lo hacían de oídas, ya que los dos concejales de Vox se encontraban en el salón de plenos cuando el edil de IU-V se adentró en el edificio, aunque han reclamado que se les llame a declarar “para contar lo que vivimos”.

Y Sosa denunciaba los daños causados en su motocicleta que dejó aparcada a las puertas del edificio. Mientras, la máxima preocupación del Partido Popular es admitir que estuvieron en la reunión preparatoria de la manifestación, en un restaurante de la huerta, pero que también estuvieron seguidores del PSOE. “Había algún pedáneo y algún integrante de la ejecutiva socialista”, apuntaba la secretaria general del PP, Rosa María Medina Mínguez.

Para el pedáneo al que hace referencia era de vital importancia acudir, ya que es ganadero. Los socialistas no estaban invitados a la reunión, como reconocía el concejal de Urbanismo, José Luis Ruiz Guillén, “aunque tampoco habríamos ido. Únicamente si hubiésemos sido requeridos para aclarar algún detalle de la moción del Pleno”, admitía en una comparecencia pública ante la prensa. En la misma línea se manifestaba el portavoz de IU.

“No. Nunca fuimos requeridos para asistir a esa reunión”. Y el vice alcalde y portavoz de Ciudadanos, Francisco Morales, tampoco fue llamado para acudir al encuentro de los ganaderos. “No nos invitaron, pero tampoco habríamos ido, ya que no debemos inmiscuirnos en ese tipo de asuntos. No habrían tenido libertad para tomar la decisión que creían más prudente para sus intereses”, reconocía.

Y mientras, continúan las detenciones y las declaraciones ante la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía. Siete son ya los ‘asaltantes’ que han sido detenidos y que se encuentran en libertad con cargos. En los próximos días el juez comenzará a llamarlos. Los visionados de fotografías y vídeos siguen arrojando nuevos nombres de personas que no dudaron en hacer frente al cordón policial y adentrarse hasta lo más alto del Centro de Desarrollo Local.

Mediador

Con este panorama casi ‘desolador’ no ha quedado otra opción que buscar a un ‘mediador’. Una persona conciliadora que conozca al sector de la ganadería y que se haya ganado su respeto. Pero que también disfrute de la consideración del sector político. El elegido ha sido Manuel Soler Miras, que fuera cabeza de lista del Partido Socialista, presidente de la Comunidad de Regantes de Lorca y presidente de la Cooperativa Alimentos del Mediterráneo.

El lorquino reconocía este sábado a La Opinión de Murcia, medio que pertenece al mismo grupo editorial que este diario, que había sido el sector ganadero el que le había planteado la posibilidad de que participase en las conversaciones en la ‘Mesa de la ganadería’. “Me lo han pedido y no les he dicho que no”, admitía. Soler Miras ha mantenido un encuentro con el alcalde, Diego José Mateos Molina. Este último en manifestaciones a esta redacción reconocía que el ex político formará parte de las reuniones que se pretenden llevar a cabo en los próximos días con los ganaderos.

Soler Miras se muestra partidario de “rebajar la tensión y llegar a un acuerdo”. Insistía en que no solo hay que hablar con la administración local, sino también con la regional y la estatal para intentar mediar en los requerimientos que se les exige a los ganaderos. Pero “todo a su tiempo, porque los ánimos están todavía muy crispados”, recomendaba.

La ‘Mesa de la ganadería’ no se reunirá de inmediato. “No, todavía no es el momento. Hay que dejar pasar el tiempo, acercar posturas… En eso es en lo que estamos ahora. Convocar la reunión ya, sería una temeridad, porque aún está todo el mundo demasiado exaltado”, contaba.

