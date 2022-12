La superpoblación de gatos callejeros en Qatar y su plan para esterilizarlos

Hace un par de días, mientras Vinicius ofrecía una rueda de prensa en el centro de entrenamiento de Brasil, en las instalaciones del Al Arabi, un gato callejero se coló en la sala y se aposentó sobre la mesa. El delantero del Real Madrid se echó a reír, mientras su jefe de prensa se puso a acariciar al animal... durante unos segundos. Después, agarró al gato por el lomo y lo dejó caer al otro lado de la mesa, en un gesto bastante criticado por su desconsideración. El gato, no obstante, en su inherente e indisociable condición de gato, cayó de patas y se recostó a los pies de la mesa. Tan a gustito.

La anécdota llamó la atención del mundo entero, pero no extrañó lo más mínimo a quienes estamos en Qatar. O a quienes hayan estado en el pasado alguna vez. En este país existe una llamativa superpoblación de gatos callejeros. Por todos lados, pero especialmente en los numerosos descampados que hay en medio de las ciudades. Puesto que Doha y sus ciudades anexas están en construcción, abundan los solares vacíos en los que estos animales encuentran un espacio donde pasar sus vidas.

Son, además, gatos nada asustadizos. Puedes pasar a 20 centímetros de uno y que ni se inmute, a diferencia de lo que suele ocurrir en España. Estos bichos están completamente integrados en el ecosistema social qatarí, en buena medida porque los residentes les alimentan. Cuando tienen hambre y estás cenando en una terraza, maúllan para dar lástima. En eso sí que son como sus congéneres extranjeros.

En la concentración de Inglaterra han tomado buena nota de las costumbres locales. Por allí apareció un día un gato callejero, al que los jugadores y técnicos ingleses, en especial Walker, Stones, Sterling y Phillips, decidieron adoptar y bautizar: Dave. "Si ganamos el Mundial, prometo adoptarlo y llevármelo conmigo a Manchester", dijo hace unos días Walker, el lateral del City.

