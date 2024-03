Pozuelo da marcha atrás: no se construirá la "polémica" plaza de toros

Este pasado viernes, los vecinos que protestaron por la construcción de la plaza de toros recibieron una notificación del ayuntamiento. La alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Paloma Tejero, abandona su construcción ante el descontento del pueblo con este proyecto.

Los argumentos expuestos por el consistorio responden a las inquietudes vecinales de las últimas semanas sobre esta plaza de toros. Además, según añade Tejero, este proyecto no se encontraba en la agenda electoral.

El dinero destinado a la construcción de la plaza de toros se dará para la mejora de las zonas verdes y espacios deportivos.

En la carta, el ayuntamiento aprovecha para resaltar la construcción del recinto ferial al que se trasladarán las fiestas patronales, lejos de los núcleos residenciales.

Protesta de los vecinos contrarios a la construcción de la plaza de toros en Pozuelo de Alarcón / EPE

Reunión informativa y descontento popular

Esta decisión ha sido tomada tras la reunión informativa del pasado 7 de marzo convocada por el ayuntamiento con motivo de la construcción de la plaza de toros para el municipio.

A la convocatoria acudieron casi un centenar de vecinos afectados, además de los concejales Félix Alba Núñez, Miriam Picazo Alonso, María Macarena Lora Gómez y Eduardo Oria, quienes fueron los encargados de dirigir la charla informativa.

Los concejales expusieron los planes que tiene el ayuntamiento para el edificio y aclararon que no se van a realizar eventos nocturnos, en referencia a uno de los puntos que más inquietaba a los pozueleros afectados.

Otros planes expuestos por los concejales pasaban por la celebración de festejos taurinos durante las fiestas y eventos diurnos como ferias que, según el ayuntamiento, dinamitarían la actividad comercial de la zona.

Sin embargo, los vecinos de Pozuelo mantuvieron el “no” y argumentaron que su construcción alteraría la tranquilidad de la zona.

Carta del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón sobre la decisión de no construir la plaza de toros / EPE

La plaza de la discordia

Los vecinos de Pozuelo han unido fuerzas en concentraciones en contra de los nuevos presupuestos por parte de la alcaldía que incluyen el proyecto de una plaza de toros.

Estas protestas se han dividido en dos tipos: la animalista, convocada por la Asociación por el Bienestar Animal y el Medio Ambiente (ABAMA), que fue convocada durante el pleno extraordinario y se podian leer lemas como con lemas como 'No a la plaza de toros', 'Más cultura y menos tortura', 'Toros no, arte sí' y 'No con mi dinero'.

Sin embargo, hubo otra concentración el 29 de febrero de este año a la que se unieron partidos de la oposición donde se buscaba unir al pueblo sin tener en cuenta ideologías.

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha decidido no construir la plaza de toro tras una reunión con vecinos / EPE

¿Por qué los vecinos dicen “no” a la plaza de toros?

Según nos cuentan los vecinos que han estado liderando estas protestas, la principal razón de su enfado viene por el dinero usado para su construcción, ya que según ellos denuncian “hay cosas más necesarias”.

Otro problema que destacan es la falta de infraestructura para su realización, ya que el lugar donde se quiere edificar la plaza se encuentra en la la zona de San Juan de la Cruz donde, según nos cuenta Carlos, vecino de Pozuelo, los sábados con el mercadillo “ya son un caos” y no cuentan con 2.500 personas.

Además los vecinos se han quejado de la falta de información. A los vecinos de la zona afectada, según nos cuentan los miembros de “El Pueblo Existe” se les ha convocado por SMS y carta el día 12 a una reunión informativa para explicar la viabilidad del proyecto.

Los vecinos cuentan con que este proyecto no esté cerrado y pueda haber un margen para poder evitar su construcción.

En el caso de ABAMA se están recogiendo firmas para poder frenar la llegada de la nueva plaza al municipio.

¿Plaza de toros o academia de música?

El pasado enero la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Paloma Tejero Toledo, aprobó los nuevos presupuestos para este 2024 donde se concebía el proyecto de una plaza de toros con un aforo para 2.500 personas y un presupuesto de tres millones de euros.

La idea de esta plaza de toros, según asegura Tejero, es brindar al municipio de “un espacio propio para la tauromaquia” ya que afirma que “hay mucha tradición y afición”.

El objetivo de este espacio no es solo dedicarse a temas relacionados con la tauromaquia, si no que pretende ser un espacio multiusos para poder albergar otros eventos como conciertos.

La ubicación y el presupuesto serían los mismos que la anterior alcaldesa popular había designado para la construcción de una academia de música.