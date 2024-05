¿Hasta dónde llegará finalmente el soterramiento de la A-5?

El Paseo de Extremadura es una carretera que nace en el puente de Segovia y se transforma en la autovía A-5 a partir del kilómetro 10. Durante décadas, ha supuesto un quebradero de cabeza para usuarios, residentes y gobernantes varios, que no han sabido nunca muy bien qué hacer con ella. Hasta que se presentó el proyecto de soterramiento de la A-5, un plan pensado para poner fin de una vez por todas a la problemática de la autovía del sureste.

Denominado Paseo Verde del Sureste, el faraónico proyecto permitirá cubrir la autovía A-5 y prolongar el bulevar peatonal de la avenida de Portugal. De esta forma, según el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad que dirige Borja Carabante, se reducirá hasta un 90% el tráfico en superficie y se recuperará para la ciudad casi 4 kilómetros sin brechas entre barrios y con un paseo naturalizado que conectará la Casa de Campo con el entorno de Puerta del Ángel y con Madrid Río.

Desde que fue planteado en 2018 como una de las grandes promesas electorales de José Luis Martínez Almeida durante el pasado mandato, el faraónico plan ha atravesado por distintas fases. Vinculado a la Operación Campamento, el proyecto original presentado en 2022 contemplaba soterrar todo el tramo desde la Avenida de Portugal hasta pasada la Avenida de los Poblados, con una longitud total de 3,8 kilómetros. Sin embargo, meses después, el Consistorio modificó el proyecto, recortando 700 metros el túnel y sacando la boca del mismo en Padre Piquer, en pleno barrio de Campamento.

Desde entonces, los vecinos Aluche y Campamento han venido organizando distintos actos de protesta para exigir al Ayuntamiento que rectificase y recuperase el plan original, no dejando fuera del soterramiento a estos dos barrios. "Todo esto supone no solo que seguiremos sufriendo unos elevados índices de contaminación atmosférica y acústica y cruzando por el subterráneo de Padre Piquer, sino que estos problemas se verán agravados y no conseguiremos los beneficios de un proyecto por el que se ha luchado desde hace tanto tiempo", explicaban los afectados antes de la movilización realizada el pasado 16 de marzo, cuando centenares de personas cortaron la A-5 en la intersección entre la carretera de Extremadura y la de Boadilla del Monte.

El Ayuntamiento extenderá el soterramiento hasta la Avenida de los Poblados

Sus demandas han sido escuchadas: el Ayuntamiento de Madrid extenderá el Paseo Verde del Sureste a lo largo de todo el corredor, tal y como anunció ayer Carabante tras una reunión mantenida con el Ministerio de Vivienda en la que el Ejecutivo central se comprometió a asumir la financiación de la obra desde Padre Piquer hasta la finalización de la Operación Campamento.

El Gobierno se hará cargo de los 150 millones de euros de coste del soterramiento desde Padre Piquer hasta la finalización del ámbito, pasada la Avenida de los Poblados, de manera que que "todos los vecinos del corredor de la A-5 pueden tener la tranquilidad de que el Ministerio va a ejecutar también ese segundo tramo", tal y como destacó el delegado a la salida de la reunión con Vivienda. "Creo que es una buena noticia para los vecinos, porque ven que se continúa el desarrollo de ese soterramiento de la A-5 y, sobre todo, es una noticia muy buena para Madrid para asumir el reto de poder ofrecer respuesta en el ámbito de la vivienda a todos los madrileños", subrayó Carabante.

La primera fase de esta, de 3,8 kilómetros de largo (hasta el desvío de la avenida del Padre Piquer), está ya en marcha: a principios de este año, el Consistorio licitó las obras, que supondrán una inversión de 400 millones de euros, que se esperan que se adjudiquen durante el mes de junio y se inicien en octubre. Carabante insistió ayer en que el consistorio madrileño sigue manteniendo el compromiso de poder inaugurar el primer tramo del soterramiento a lo largo del actual mandato, es decir, antes de 2027. “No solo el soterramiento”, ha subrayado, “sino también la urbanización en superficie.

La segunda parte (que se extenderá desde Padre Piquer hasta el final de Campamento), aun sin diseñar, costará más de 600 millones y será cofinanciada por el Ayuntamiento y Sepes. El secretario de Estado anunció que el Gobierno, a través de la empresa pública, aportará hasta 154 millones, 146 millones para la obra y 8 millones para la puesta en marcha de un intercambiador, el 25% del total, además de financiar la redacción del proyecto, con objeto de ira adelantando esta iniciativa. El delegado de Urbanismo confía en que esté ejecutada esta segunda fase cuando "finalice la Operación Campamento".

Este martes, un día después de la reunión, Almeida ha manifestado que espera poder llevar al Pleno municipal de octubre la aprobación definitiva del primer tramo de la obra. “Confiamos en que en octubre se puedan llevar al pleno al Ayuntamiento de Madrid los trámites para poder proceder a su aprobación”, ha subrayado el alcalde en declaraciones a los medios desde Villaverde, en las que también ha dicho estar "seguro de que en 2025 o principios de 2026 vamos a ver ya trabajos en el marco de la Operación Campamento", lo cual es "una buena noticia”.