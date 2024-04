De la agresión de Viondi a la expulsión de Maestre: la escalada de tensión en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid

La crispación política y personal, tónica predominante de Cibeles desde el inicio de la presente legislatura, ha alcanzado su punto álgido hasta la fecha con la expulsión de Rita Maeste del Pleno municipal que se está celebrando este miércoles. La portavoz de Más Madrid se ha convertido así en el último de la creciente lista de episodios de tensión vividos en el hemiciclo a lo largo de los últimos meses.

Mediaba el debate de la concesión de las Medallas de Madrid cuando el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado a la líder de la oposición de haber llamado "nazis" a los representantes de Vox por, según ha dicho, pedir esta distinción para el pueblo de Israel. "Señor presidente, la señora Maestre ha llamado nazis en reiteradas ocasiones a los concejales de Vox, y yo le pediría por favor que rectifique", se ha dirigido el regidor al presidente de la cámara, Borja Fanjul.

Los intentos de Maestre de pedir la palabra para replicar al regidor popular han chocado frontalmente con la negativa de Fanjul, quien, tras darle tres avisos por hablar fuera de turno, le ha conminado a abandonar el hemiciclo. Una petición que la portavoz de Más Madrid ha acatado y que ha sido secundada inmediatamente por el resto de miembros de su grupo municipal.

No obstante, no han sido los únicos en abandonar la cámara este miércoles. Antes de estos hechos, varios vecinos han sido expulsados también por protestar airadamente contra el "pelotazo" de la Ermita del Santo, el proyecto de reurbanización del ámbito del Paseo de la Ermita del Santo que el PP ha terminado aprobando hoy. Tras haber sido apercibidos en varias ocasiones por los servicios de seguridad para que no elevaran la voz durante la sesión, finalmente el presidente del Pleno ha decidido expulsar a un vecino, que había gritado "pelotazo", de la sala de invitados.

La agresión a Almeida

La salida de Maestre y sus compañeros de Más Madrid es el último peldaño de una escalada de confrontación que empezó en el ya lejano primer Pleno municipal del mandato, celebrado el pasado mes de septiembre. La jornada inaugural se acercaba a su final cuando, sin previo aviso, el exconcejal socialista Daniel Viondi se acercó al escaño de Almeida y le tocó la cara hasta en tres ocasiones.

Apenas una hora después, el secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, pidió disculpas por lo ocurrido en nombre de su formación y anunció la decisión de cesar a Viondi. "El PSOE de Madrid es respeto y educación siempre. Fuera de eso no se construye ni se avanza nada", escribió Lobato en un mensaje compartido en su cuenta de Twitter aquella noche, que añadía que "somos responsables del buen ejemplo que debemos dar, por tanto, se le ha pedido que entregue el acta de concejal, y en el partido se tomarán las decisiones correspondientes".

El 'enganchón' de Ortega Smith con Rubiño

Sin embargo, la línea cruzada aquel día sentó un precedente cuyos ecos no han dejado de resonar desde entonces en el Palacio de Cibeles. El siguiente episodio tuvo lugar poco después, en el Pleno de diciembre. Ni el espíritu navideño ni la proximidad inminente de las vacaciones evitaron que la sesión plenaria del pasado 22 de diciembre terminase sumida en un nuevo lance de violencia física protagonizado Javier Ortega Smith.

Aquel día, concluida su última intervención en la cámara, el portavoz de Vox se dirigió hacia el concejal de Más Madrid Eduardo Rubiño y se encaró con él de forma agresiva. Precedido por un breve y bronco intercambio de palabras, Ortega Smith dio un manotazo a una botella que se encontraba sobre el escaño de Rubiño, lanzándola por los aires. Tras esto, de acuerdo con el testimonio del edil de Más Madrid, le espetó a la cara: “Ahora, llora”, y empujó los papeles y resto de objetos de la mesa.