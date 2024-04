Aprobado definitivamente el proyecto de la Ermita del Santo con la oposición de vecinos e izquierda

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid de este miércoles ha dado luz verde definitiva a la modificación "puntual" del plan general para el ámbito de la Ermita del Santo, en el distrito de Latina, que reduce la edificabilidad, disminuye la altura de las torres y aumenta las zonas verdes y los equipamientos. Los votos en solitario del PP han valido para sacar adelante la iniciativa a pesar de la oposición de la izquierda y las críticas de los vecinos del barrio presentes en el hemiciclo.

La modificación del plan general contempla la creación de 548 viviendas, espacios libres de convivencia, 16.814 metros cuadrados de zonas verdes y 6.380 metros cuadrados de equipamientos. Todo ello a través de un proyecto de iniciativa privada que el Ayuntamiento ha considerado "de interés general para Madrid", pues va a permitir"obtener casi un 70% del suelo público en favor de los ciudadanos" y revitalizar la zona gracias a "un urbanismo eficiente, con más vivienda, zonas verdes y equipamientos ahora inexistentes", según defiende el Consistorio.

Además de este proceso de revitalización, el plan general contempla que la vivienda protegida en este entorno alcance el 29% de la edificabilidad residencial, por encima del mínimo legal del 10%. La mayor parte de este porcentaje, señala el Consistorio, tendrá un "precio limitado". Este modelo de vivienda, no previsto anteriormente, pasará a ser el mayoritario de la vivienda protegida en este espacio. Asimismo, se enlazará el parque de La Ermita del Santo con el de Caramuel con un paseo de 60 metros de ancho y el ámbito quedará conectado a Madrid Río mediante calles peatonales.

El objetivo primordial es transformar "un complejo comercial y deportivo en declive desde hace más de 16 años en un centro urbano local que resolverá los problemas que la situación actual ocasiona y otros déficits del barrio", tal y como señala el Gobierno municipal en una nota. Una meta que será posible gracias a un proyecto que, según el Gobierno municipal, se ha modificado atendiendo a las demandas vecinales recogidas en las alegaciones al proyecto previo.

Los vecinos protestan en Cibeles contra el "pelotazo" de la Ermita del Santo

Los residentes de este ámbito del distrito de La Latina, sin embargo, no son de la misma opinión. Ya cuando el Ayuntamiento hizo pública a principios de mes la modificación del plan, los vecinos del barrio criticaron que los representantes municipales no se habían puesto en contacto con ellos en ningún momento y que llevaban más de un año sin querer reunirse con ellos.

"No tenemos información alguna de lo que ha modificado el Ayuntamiento, así que no debería ir presumiendo ni de transparencia ni de proceso de escucha a los ciudadanos", trasladó entonces a este periódico Álvaro Domínguez, portavoz de la plataforma 'No al pelotazo de la Ermita del Santo'. Según este representante, lo que de verdad quieren los residentes es la "no recalificación" de los terrenos, no "un blanqueamiento de un proyecto sin sentido solo pensado para especular con la vivienda".

Algo que ha quedado claro este miércoles, cuando alrededor de una quincena de vecinos invitados por la oposición han sido expulsados del Pleno de Cibeles por protestar airadamente contra lo que califican como el "pelotazo" de la Ermita del Santo. Tras haber sido apercibidos en varias ocasiones por los servicios de seguridad para que no elevaran la voz durante la sesión, finalmente el presidente del Pleno, Borja Fanjul, ha decidido expulsar a uno de los vecinos, que ha salido acompañado del resto del grupo.

La izquierda carga contra el proyecto

Tanto Más Madrid como el PSOE-M, que han votado en contra de la modificación del plan general, han cargado duramente contra el equipo de Gobierno municipal. Mientras que los socialistas han censurado lo que consideran como una "jugada especulativa" en la Ermita del Santo, Más Madrid ha criticado los cambios aprobados como meras modificaciones "estéticas" que no solucionan los problemas del proyecto.

En su intervención durante el debate de la iniciativa, el socialista Pedro Barrero ha calificado el plan como una "jugada especulativa que llevan años intentando vender a la gente haciendo rico al empresario venezolano dueño de esta operación"; y ha insistido en pedir la retirada del expediente argumentado que "este pastiche tiene que someterse a información pública al albergar cambios en aspectos tan relevantes como la edificabilidad, número de viviendas y la ordenación".

Por su parte, el concejal de Más Madrid José Luis Nieto ha coincidido que esta modificación del planeamiento "tiene como único fin el anteponer el interés de un particular al interés general, situar el beneficio privado, el lucro, por encima de las necesidades de las vecinas y los vecinos de los barrios de la Puerta del Ángel y los Cármenes". "¿En serio piensan que la mejor manera de gobernar es hacer y deshacer de forma autoritaria gracias al rodillo de su mayoría absoluta?", se ha preguntado Nieto tras acusar al Ejecutivo de pretender vender la ciudad "al mejor postor".