Estrella Galicia cambia su característico etiquetado y homenajea a Madrid con una edición limitada

Madrid ha sido siempre el reflejo de una gran ciudad. Una capital con vida, con un ritmo de vida frenético en el que no tendrás ni un minuto de descanso en tu rutina. Pero también, se ha convertido en el lugar preferido y perfecto para las marcas y locales de nueva apertura. En lo que respecta a las marcas, son cada vez más los que utilizan la imagen de Madrid para apoyarse en sus campañas, así ha sido el caso de la reconocida marca de cerveza Estrella Galicia. "No hay nada más de Madrid que no ser de Madrid", así es como han presentado esta edición limitada.

El cambio de etiqueta de la cerveza Estrella Galicia

Tal y como han definido ellos, "No somos de Madrid, pero después de tantos años con vosotros, nos sentimos como en casa. Por Madrid no se pasa, Madrid se aprovecha y antes de que te des cuenta, se queda con un pedacito tuyo para siempre", ha escrito la marca de cervezas en este nuevo proyecto. Hace unos meses fue cerveza Mahou quién convirtió su etiquetado en un claro homenaje a la ciudad de Madrid, por sus madrileños y el amor a esta cerveza, ahora es Estrella Galicia quién les hace un homenaje.

"Llega una edición homenaje a esos brazos abiertos de Madrid, los que nos reciben sin olvidar sus propias raíces y hacen que esta ciudad todos no sintamos un poco de aquí", un lema que han retratado y que seguro que cualquier persona que haya tenido la oportunidad de asentarse en Madrid por una temporada, comulgue con esta idea.

Etiqueta de Madrid Estrella Galicia / Estrella Galicia

Ilustración de la mano de Loreto Manzanera

Esta idea ha sido ilustrada y diseñada, por Loreto Manzanera, Ilustradora y Directora de Arte. "Con un estilo que roza el pop art, Loreto llega a nuestra etiqueta para pasárselo bien, mezclando un poco de Madrid y un mucho de todas las cosas que hacen que Madrid sea Madrid. Como los churros, los gatos o esos calamares que no nacerán en esta ciudad, pero son de aquí de toda la vida", ha recalcado Estrella Galicia.

Esta nueva edición recoge todo lo esencial de la capital de España y es un gran homenaje para todos los madrileños y madrileñas, incluso para los que ya se sienten uno más.

Edición especial para los madrileños

Este etiquetado viene como una edición especial, en la que la marca ha producido 2.400.000 botellas de 33 centilitros. Estos botellines se podrán encontrar en locales hosteleros de la Comunidad de Madrid y estarán disponibles hasta agotar las existencias producidas. Así que sí, Madrid es mucho Madrid y si quieres hacerte con una de estas botellas, solo tendrás que acercarte a algún local de Madrid.