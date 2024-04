Estos son los próximos días festivos que hay en la Comunidad de Madrid

Poco a poco van pasando los meses y con ello vamos dejando atrás las fiestas y los días festivos de este año 2024. Estas últimas vacaciones han sido las de Semana Santa, una época del año en el que los ciudadanos españoles aprovechamos para hacer alguna escapada a otros puntos del país e incluso para hacer un viaje internacional.

Esta Semana Santa no ha sido la mejor en cuánto al tiempo y es que no ha parado de llover en todo el país durante las jornadas festivas provocando incluso las cancelaciones de los actos religiosos de esta semana. Sin embargo, esto no ha impedido que los españoles hayan dejado de lado sus planes. Pero ahora bien, ¿cuándo serán nuestras próximas vacaciones?.

Próximos días festivos en Madrid este 2024

Acabamos de volver de las vacaciones de Semana Santa y ya te estarás preguntando cuándo tenemos los próximos días libres. Pues bien, para ello tenemos que esperar un mes. Los próximos días 1 y 2 de mayo serán días de fiesta en la Comunidad de Madrid.

Si bien el 1 de mayo que caerá en miércoles este 2024 será festivo en toda España por el día del trabajador. En el caso del día 2 de mayo, solo será festivo en Madrid, ya que se celebra el día de la Comunidad Madrileña.

Estos son los festivos que quedan en Madrid este 2024

1 de mayo (miércoles), Fiesta del Trabajador.

2 de mayo (jueves) Fiesta de la Comunidad de Madrid.

25 de julio (jueves), Santiago Apóstol.

15 de agosto (jueves), Asunción de la Virgen.

12 de octubre (sábado), Fiesta Nacional de España.

1 de noviembre (viernes), Todos los Santos.

6 de diciembre (viernes), Día de la Constitución Española.

25 de diciembre (miércoles), Natividad del Señor.

¿Qué festivos laborales habrá en la ciudad de Madrid en 2024?

Como se ha mencionado, cada municipio puede configurar dos festivos adicionales en las fechas que considere. En el caso de la capital, el Ayuntamiento de Madrid ha ordenado que, además de los doce festivos fijados por ley y marcados por el gobierno autonómico, en la ciudad de Madrid no serán laborables los dos días siguientes: