"He tratado perros capaces de matar personas"

¿Cuántos perros ha adiestrado?

No podría decirte, porque llevo 40 años... Más de mil, seguro.

¿Los perros son más fáciles o complicados de adiestrar en función de la raza?

Hablaría de que hay razas con más domesticación en sangre y otras con menos, que se denominan primitivos. Lo que se nota más que la raza es la línea de sangre. En las primitivas, como podencos, mastines, Alaska o Husky, por ejemplo, es más difícil adaptar a los perros a las normas de convivencia que no se parecen a la vida natural.

¿Qué opina sobre la catalogación de perros potencialmente peligrosos (PPP)?

Un absurdo. Nombran ocho razas en el epígrafe y luego describen a casi 50. La peligrosidad de un perro no está en su raza, sino en el individuo. La raza no predispone a un temperamento o carácter. Dentro de las razas hay ejemplares activos, pasivos, susceptibles a la agresión, sumisos o dominantes. Depende de tres factores como la genética o el linaje de padres y abuelos, el ambiental y el educativo. Si estos factores flojean, se producen problemas de carácter.

¿Qué habría que tener en cuenta si queremos coger un perro para casa?

Lo más importante es saber para qué lo quieres, si para compañía o también para una especialización. Si es para lo último, dentro de los grupos de razas hay que ver el linaje y ponerse en manos de un profesional ajeno a la venta que te ayude.

¿Qué les diría a los que se deshacen de un animal?

Según la Fundación Afinitty, el 30% de abandonos son porque el perro genera problemas de comportamiento. Es fundamental que el animal pase una selección y un seguimiento por parte de un profesional del adiestramiento o de criadores. Hay que ver cómo evoluciona hasta el primer año de edad para que no tenga solo una buena genética, sino también un buen ambiente para desarrollar buen aprendizaje y buena educación. Deshacerse de un animal es una falta de cultura, conocimiento y educación. En países con menor nivel cultural es donde más perros se abandonan.

¿Que haya más perros que niños en España ha hecho que los adiestradores estén viviendo su mejor momento?

Los adiestradores sufrimos un problema grave porque ya existe un certificado de oficialidad, aunque aún no es vinculante. Todavía no se exige que el profesional del adiestramiento tenga una titulación oficial o privada. Cualquiera puede ejercerlo, y hay mucho intrusismo y desconocimiento. Sí hay más perros, pero por esta falta de formación durante años no hay buena fama.

¿Puede cualquiera educar a un perro?

Igual que educar a un niño, se puede hacer, pero a algunos no les sale bien la cosa. La educación hay que dejársela a los profesionales al igual que llevamos a los niños al cole.

¿Y que los dueños se impliquen?

Sí, tienen que ser partícipes de la educación. El animal tiene que crear un vínculo.

¿Hay algún trauma que sea imposible de quitar?

No todos los perros son recuperables. Hay bases genéticas u orgánicas que son irreparables por su agresividad o problemas que no se pueden resolver. Perros que en manos de dueños no pueden llegar a estar porque se convertiría en un animal peligroso.

¿Ha tratado perros que sean un verdadero peligro para el resto?

Sí, capaces de matar a un niño o incluso a un adulto. Perros que deben ser apartados de la sociedad y donde en algunos casos vale la eutanasia. También he tratado a otros que eran un peligro y se ha podido solucionar.

¿Qué es lo que más necesita un perro por parte de un humano?

Pues sobre todo necesita un vínculo, una relación y un control.