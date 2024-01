Musicales, obras de teatro y circos en Madrid por menos de 4 euros: qué es el 'abonoteatro' y cómo puedo conseguirlo

Aunque para muchos sea un gran aliado a la hora de disfrutar del arte en la capital a un precio más reducido, para otros tantos ha podido pasar desapercibido y no conocen la existencia del llamado 'abonoteatro'. Definido como "una tarifa plana de ocio con una amplia oferta de teatro, cine, museos, deporte y música" en la página web, este abono te permite disfrutar de la cultura en Madrid por menos de 4 euros.

Y es que, normalmente disfrutar de obras de teatro, salas de cine, monólogos, espectáculos de comedia, circos, museos, no es un plan muy barato, por lo que debemos elegir bien a qué espectáculo vamos. Sin embargo, con el 'abonoteatro', los precios para todo este tipo de eventos descienden hasta los 3,50 euros en todos ellos.

Podrás disfrutar de 70 espectáculos al año

Lo único que debemos hacer si queremos conseguirlo, es comprar el abono en sí, cuyo precio es de 49,90 euros, y que te permitirá acceder a más de 70 espectáculos a lo largo de todo el año en Madrid desde la fecha de la compra, por tan solo 3,50 euros cada evento. Una vez finalizado el año, se podrá renovar el abono en caso de querer alargarlo otro año. De lo contrario, este perderá su utilidad.

Una vez pagada la cuota anual del 'abonoteatro', podrás comprar entradas para todos los espectáculos, musicales y eventos por 3,50 euros, que corresponde a los gastos de gestión. Además, la página oficial te permitirá comprar dos entradas más para tus acompañantes, para las cuales tendrás que pagar 5 euros sumados a los gastos de gestión, es decir 8,50 euros.

En el interior de su página web encontrarás cuatro apartados, con los que podrás conocer las obras representadas cada día en la ciudad. En la sección de 'teatros', podrás encontrar musicales y espectáculos como 'We will rock you' o 'Tick, tick... Boom'; obras de teatro como 'Hernani' o 'Lotto'; o monólogos de Raúl Massana o David Carrascosa. Además, incluye entradas de cine, espectáculos de magia e ilusionismo, tributos a Adele, Rosalía o Whitney Houston.