Qué hacer en Madrid esta semana: Olga Pericet, 'Invasión Vintage', 'Everywoman', 'Al bies...'

Dónde : Teatros del Canal (c/ Cea Bermúdez, 1)

TEATRO. 'Everywoman'

En el año 2020, Helga Bedau, una mujer que padecía una enfermedad terminal, escribió una carta a la actriz Ursina Lardi lamentándose por no poder ir más a menudo al teatro y, sobre todo, por no poder subirse ella misma al escenario. Acompañada del escritor y director Milo Rau, acudió a casa de esta mujer y filmaron una conversación sobre la vida, la muerte y la impotencia que genera no tener apenas poder sobre ellas. El resultado es este montaje en el que Ursina Lardi se sube al escenario, pero también lo hace Helga Bedau a través del vídeo que recoge la charla que ambas mantuvieron. La obra fue estrenada en el Festival de Salzburgo y ha viajado por varios países europeos. En Madrid podrá verse estos días en tres únicas funciones.