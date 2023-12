Una caña por menos de 1 euro: este es el bar con las cervezas más baratas de Madrid

Sí, has oído bien. Una caña por menos de un euro en pleno centro de Madrid. Parece un sueño pero no lo es, pues existe un bar en el corazón de la capital donde puedes tomar y comer algo por menos de 3 euros. Autodefinido como "la mejor cervecería de todo Madrid", este local ofrece cerveza y tapas a precios "imbatibles", señalan. Y es que, con cañas a 0,85 céntimos, jarras de cerveza a 2 euros y tapas a 1,55, no hay nadie que le haga competencia.

Ubicado en el distrito de Chamberí, concretamente en la transitada calle de Bravo Murillo, se encuentra el local 'Tapeando', el establecimiento con la cerveza más barata de todo Madrid. Tanto en sus redes sociales como en el céntrico local dejan claro que no forman parte de una cadena: "Como Tapeando no hay dos, pero literal. Somos 100% original, no somos franquicia. No encontrarás otro igual", comparten.

Cazuelitas por 1,55 euros

Según los dueños del local, aseguran que pueden ofrecer comida a precios competitivos, sin reducir o mermar la calidad del producto, o empeorar las condiciones de su servicio. A pesar de las cañas a 0,85 euros y las jarras a 2 euros, 'Tapeando' ofrece cazuelitas a 1,55 euros, con opciones como migas con chorizo. Por otro lado, tienen raciones a 2,85 euros como los pimientos rellenos, o las albóndigas con tomate por 3,20 euros.

Uno de los pinchos más conocidos de este establecimiento 'low cost' en Madrid es el de tortilla rellena de queso de cabra y cebolla caramelizada, por el módico precio de 3,20 euros. Otras de sus famosas tapas son los nachos con pico de gallo, queso y guacamole o sus huevos rotos con chistorra.