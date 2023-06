Almeida vuelve a ser investido alcalde con su mayoría absoluta y sin los votos de Vox

PI STUDIO

José Luis Martínez Almeida ha renovado hoy sus votos con la ciudad de Madrid. Con las 29 papeletas de su partido que superan la mayoría absoluta necesaria, el dirigente popular ha vuelto a ser investido alcalde de la capital a media mañana de este sábado. Almeida inicia así una legislatura en la que quedan atrás las complicadas negociaciones a tres bandas entre su hasta ahora socio en el gobierno, Ciudadanos, y Vox, que ha votado a su propio candidato y no al PP. Sin amarres ni obstáculos, el alcalde tiene cuatro años por delante en los que podrá actuar con libertad y sin pedir apoyo a nadie.

Durante el acto, un sonriente Almeida ha estado arropado por sus predecesores del Partido Popular, José María Álvarez del Manzano, Juan Barranco y Alberto Ruiz Gallardón. Todos ellos han seguido el acto de constitución del pleno desde la tribuna de invitados, donde también han estado la presidenta Isabel Díaz Ayuso y los expresidentes Pedro Rollán y Esperanza Aguirre, mentora política de Almeida desde que lo acogió director general de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid en 2007.

Sin sorpresas

A diferencia de lo que ha ocurrido en otras capitales de provincia, Almeida se sabe alcalde de nuevo desde la noche del 28 de mayo. Los resultados fueron rotundos, una mayoría absoluta en un pleno en el que Ciudadanos ya no tendrá presencia, aunque Begoña Villacís ha estado presente este sábado, en el que Vox no podrá condicionar ninguna de las políticas municipales como pretendía su portavoz Javier Ortega Smith, y donde Podemos no ha logrado superar el umbral para tener representación. También desaparecen del mapa municipal los ediles que se escindieron de Más Madrid, los llamados carmenistas.

Una vez obtenidos los votos y ya con el bastón con empuñadura de oro de nuevo en su poder, Almeida ha felicitado a todo su equipo por los resultados obtenidos, pero con deberes para todos: "Hemos doblado el número de concejales y tenemos que doblar el esfuerzo. Si es enorme la confianza, es más grande la responsabilidad para los próximos cuatro años". El suyo ha sido un discurso que ha comenzado con alusión a sus padres, ya ausentes, y a los hermanos que le acompañaban desde la tribuna. "No cuento con recurso más valioso que los que me inculcaron ellos. Así serán los cuatro años que comienzan, y así será siempre". Y ha terminado recordando los pactos de la Villa en los que todos los partidos de la Corporación lograron plasmar una idea de Madrid y un acuerdo para alcanzarlo y lo ha destacado como oferta de futuro a los grupos hoy presentes: "Esta ciudad dio un ejemplo con aquellos Acuerdos de la Villa. Estoy convencido de que España sigue necesitando que seamos el punto de partida (...). Por España, Madrid seguirá siendo el mejor símbolo de la Constitución, y en este empeño me comprometo a trabajar y dedicar mis esfuerzo".

Antes que él, han hablado los portavoces de la oposición. Javier Ortega Smith ha advertido al alcalde que "tener mayoría absoluta es un arma de doble filo" y que a partir de ahora "tendrá que cumplir todo lo que le ha prometido a los madrileños sin necesidad de echar la culpa a su antiguo socio de Gobierno". Pero se ha prestado a ir de su lado como "el siervo que ibas detrás del gran César para recordarle que era humano".

La portavoz socialista, Reyes Maroto, ha hecho un alegato en defensa de las medidas socialistas del Gobienro de la nación, que "han contribuido al avance social de nuestro país", ensalzándo especialmente las leyes de igualdad y de vivienda, asuntos en los que ha apuntado que pondrá el foco durante esta legislatura. Y ha aprovechado también para recordar que solo queda un mes para la próxima cita electoral: "La derogación de ese proyecto (el de Sánchez) - sin más alternativa a la vista - es lo que nos propone el PP, que se define no por lo que hace sino por lo que deshace y destruye".

Rita Maestre ha reconocido la "legitimidad" de los resultados que "emanan de las urnas" y felicitado a Almeida por su éxito, y ha empleado su discurso para reivindicar a su partido y advertir que no se rinden a pesar de haber quedado en la oposición: "No hemos venido a conformarnos, pero tampoco a llorar. Hemos venido a trabajar. Madrid no se merece que nos rindamos. Vamos a honrar cada uno de los votos que hemos recibido y desde el primer día ir a más. Aquí hay 12 concejales dispuestos a dejarse la piel para defender los derechos y la vida de todos".

Presencias notorias

Villacís, vestida con un notorio traje naranja, ha querido estar en la que hasta ahora ha sido su casa. "Hay que saber ganar", ha explicado a los medios, recordando sus éxitos pasados, pero también marcharse de forma elegante, según ha recalcado sin dar más explicaciones de si su futuro sigue en la política.

Quien sí estaba hoy en el pleno, pero no se sabe por cuánto tiempo es Marta Rivera de la Cruz, la persona llamada a ocupar el área de Cultura del nuevo gobierno municipal hasta que Alberto Núñez Feijóo la llamó para que se incorporase como su número dos en el Congreso. El acta de concejal es compatible con el de diputada nacional, pero difícilmente con una responsabilidad de gobierno en la capital y, en función de lo que ocurra el 23 de julio en las generales, se presupone que alguien que va como dos del candidato a presidente tendrá un destino nacional. Junto a ella se han sentado el resto de los 29 concejales del PP, que asumirán en breve sus responsabilidades en las distintas áreas de gobierno o como presidentes de distrito.

La pareja del alcalde de Madrid, Teresa Urquijo y Moreno, en la sesión de constitución del Ayuntamiento de Madrid. / Europa Press/Jesús Hellín

Inma Sanz, vicealcaldesa

Antes de comenzar el pleno, la que será la próxima vicealcaldesa, Inmaculada Sanz, pasaba revista de los escaños, sola en mitad del hemiciclo mientras los demás departían fuera y esperaban a la breve reunión de grupo, una muestra de cómo la número dos de Almeida comienza a ejercer sus labores de supervisión. Los que ocuparán las delegaciones de área bromeaban sobre su futuro, sin desvelar dónde aterrizarán e incluso asegurando que no habían recibido aún ninguna llamada del flamante primer edil, a dos horas de la publicación del decreto de composición del próximo gobierno.

Junto a las caras de satisfacción de los populares, que mostraban orgullosos cómo en esta legislatura van a ocupar la mitad del hemiciclo dejando a toda la oposición prácticamente en el bloque de escaños de enfrente. Solo tres partidos más (Más Madrid, PSOE y Vox) componen el pleno de esta nueva legislatura. Y en todos ellos hay ediles pendientes de los resultados de las elecciones generales y de cómo eso puede reconfigurar su composición actual.