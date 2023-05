Almeida logra mayoría absoluta y se deshace de Vox en el Ayuntamiento

Isabel Díaz Ayuso, en el momento de ir a votar. / José Luis Roca

José Luis Martínez Almeida gobernará en solitario los próximos cuatro años. El actual alcalde revalidará el cargo con una mayoría absoluta tras haber repetido la gesta de Isabel Díaz Ayuso hace dos años: Almeida ha duplicado sus 15 ediles, alcanzando los 29, uno por encima de la absoluta. Con este resultado, el PP convierte a Vox en una formación irrelevante en el Ayuntamiento, donde Javier Ortega Smith se mantiene, pero sus votos ya no serán determinantes para las políticas de la ciudad.

La damnificada en estas elecciones en la capital ha sido Begoña Villacís. Tras las polémicas internas, los fichajes del PP y el amago inicial de la candidata naranja de formar una corriente liberal dentro del PP, Ciudadanos ha dejado de existir en el ayuntamiento igual que lo hizo en la Asamblea hace dos años. El alcalde ha engullido sus votos y, aunque no ha logrado hacerse con los de Vox que, al 85% del escrutinio sube y consigue cinco ediles (uno más que en 2019), con este resultado deja a los de Javier Ortega Smith prácticamente sin peso en el Ayuntamiento. Almeida tiene el gobierno asegurado, aunque está por ver cómo evolucione la legislatura y la posición que adopte Vox en las votaciones donde la mayoría absoluta sea necesaria.

Más Madrid aguanta en la capital

Rita Maestre seguirá siendo líder de la oposición en el pleno municipal, pero sus resultados señalan que la marca Más Madrid se ha visto debilitada en la capital. Aunque mantiene la hegemonía de la izquierda, el efecto Carmena se ha dejado notar: Más Madrid empeora sus resultados y cae de los 19 que obtuvo en 2019 la exalcaldesa a 12. Mantener este liderazgo le permite seguir dando la batalla frente a una Reyes Maroto, exministra del Gobierno de Pedro Sánchez y apuesta personal del presidente, que solo ha conseguido mejorar los resultados socialistas en tres escaños, llegando a los 11.

Podemos no ha superado la prueba y no ha logrado representación y esto es precisamente lo que determinará hasta dónde llega la mayoría absoluta por el reparto de los escaños. Con este resultado en la capital, ciudad que vio nacer a la formación morada, los de Pablo Iglesias no tienen una posición de fuerza para una negociación con Sumar.

La otra batalla de Madrid

A la espera de los resultados definitivos, en el PP dan ya por hecho la mayoría absoluta también en la Comunidad de Madrid. La candidata popular, Isabel Díaz Ayuso, ha llegado hacia las 20.30 a la sede mientras en su equipo asumían que las vibraciones eran buenas: "Nuestro olfato es positivo". En la primera planta, donde se ubica el PP de Madrid, se encontraban ya José Luis Martínez Almeida y parte de su equipo y el número dos de Ayuso, Alfonso Serrano. Si los resultados se confirman, será la primera vez que el PP logra la mayoría absoluta en la capital y la Comunidad desde que en 2011 lo consiguieron Alberto Ruiz Gallardón y Esperanza Aguirre.

En la izquierda la batalla que se libra en este lado del arco parlamentario no tiene que ver con sumar para alcanzar el gobierno de la región sino en superarse uno al otro, Más Madrid y PSOE. Juan Lobato, el candidato socialista que solo lleva un año como responsable del partido en Madrid, va camino de recuperar el liderazgo y dejar a Más Madrid como tercera fuerza en la Asamblea de Madrid. El PSOE obtiene 28 escaños, según el sondeo de Gad3, cuatro por encima de Más Madrid, los mismos que ha perdido esta formación. En 2021 la candidata de Más Madrid, Mónica García, dio la sorpresa logrando 24 escaños, los mismos que el PSOE, pero con una diferencia de 4.500 votos por encima de los socialistas.