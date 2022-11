Desconcierto en el PSOE por la estrategia sobre la candidata al Ayuntamiento de Madrid

Fuentes de la formación socialista en Madrid no entienden la expectación generada en torno a la candidatura si finalmente Reyes Maroto es la persona elegida

En la dirección del partido se limitan a decir que "hay cosas que hasta después no se pueden explicar"

Pedro Sánchez y Juan Lobato en un acto de partido en Getafe. / EFE / Víctor Lerena

La información a pildorazos que se está ofreciendo desde la dirección del Partido Socialista de Madrid sobre el futuro candidato del partido a la alcaldía de Madrid está generando desconcierto en las filas de la formación en la región. Hoy, día de La Almudena, matrona de Madrid, podría haber sido el día en que el PSOE desvelara el nombre. Pero solo se sabe que será mujer. A partir de ahí, siguen las especulaciones porque el partido ha decidido alargar la intriga y dejar el anuncio para la próxima semana.

"No hay nadie más que Reyes". Con esta rotundidad se muestran en el PSOE madrileño ante la pregunta de quién puede ser el candidato de la formación al Ayuntamiento de Madrid. Juan Lobato, secretario general del Partido Socialista de Madrid, avanzó por la mañana en una entrevista en Antena 3 dos aspectos concretos de la persona elegida: será mujer y tendrá un perfil gestor. Con esa descripción, todas las miradas viraron hacia la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y aunque la confirmación no ha llegado, en el partido ya no dudan de que vaya a ser ella.

El problema es que en las propias filas del PSOE, quien se atreve a mencionar algo sobre la candidatura sin cerrar filas con lo que sea que decida Ferraz, es para decir que no entienden la expectación generada si finalmente ella será la candidata. "¿Todo esto para eso?", apuntan desde la formación. Si es ella, sugieren que es porque "no han encontrado a nadie más fuera del Ayuntamiento que se quiera presentar".

"Un disparate"

Otras fuentes incluso describen la estrategia como un "disparate". No solo porque se hayan colado en las quinielas nombres como el de Jorge Javier Vázquez y se le haya dado credibilidad, sino porque se han generado "unas expectativas" que no creen que se cumplan con Maroto como candidata.

En el PSOE apostaron por sacar de la ecuación por el escaso conocimiento que tenían a la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, a la portavoz de la formación en el Ayuntamiento, Mar Espinar, que ha defendido el puesto desde que Pepu Hernández se marchó, o a Enma López, una de las ediles con corta trayectoria, pero en alza y a la que cada vez se le ve en más actos públicos con Lobato. Pero las fuentes del PSOE consultadas y las de otros miembros de la izquierda en el ayuntamiento, con la que los socialistas tendrían que sumar para poder gobernar, dudan de que la ministra supere por mucho ese conocimiento entre los votantes madrileños. Solo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Juan Lobato, la propia candidata y el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, conocen a la elegida, según diversas fuentes.

Lobato no quiso adelantar ayer el nombre en ninguna de las comparecencias públicas que tuvo y asegura que será ella, la candidata, la que dé a conocer que va a presentarse. El plazo para hacerlo finaliza el 21 de noviembre, por lo que será ese mismo día o unos pocos antes, es decir, la próxima semana, cuando la margarita se deshoje por completo.

Sumar con Más Madrid

Según la última encuesta realizada por 40dB para Más Madrid y publicada la semana pasada, la suma de los grupos de la izquierda se quedaría a un solo escaño de la suma de las derechas, 28 frente a 29. En el Psoe apostaron en su momento por situar a alguien con fuerza y potencial en el Ayuntamiento de Madrid porque las encuestas mostraban a un PP más débil en el consistorio que en la Comunidad y porque preveían, precisamente, que alguien con tirón electoral podría superar a Más Madrid como principal fuerza de la oposición. La suma de ambos serviría para arrebatarle la alcaldía a José Luis Martínez Almeida.

Pero si no se produce el sorpasso, en el mejor de los casos para la izquierda, el candidato del PSEOE solo podría quedarse como número dos de Rita Maestre. ¿Tiene un ministro perfil o ganas de quedarse en esas condiciones? La respuesta de la dirección del PSOE regional es rotunda, la candidata "es alguien para ganar y dedicarse 10 años a Madrid".

En Más Madrid, supuesto futuro socio si los resultados les acompañan, prefieren no entrar en el debate sobre la candidatura de otro partido, aunque son conscientes de que es también importante para ellos que el PSOE tenga a alguien que sume. La versión oficial dice que "estas elecciones se van a decidir entre PP y Más Madrid" y que no se van a meter en si es “buena o mala” candidata. Pero fuentes de la formación no tienen claro que la suya sea una candidatura "ilusionante para su militancia" y creen que una cosa es gestionar como ministro y otra "estar a la altura" como candidata. En el Ayuntamiento creen, en cualquier caso, que Maroto "tirará lo que tire la marca" del PSOE, pero no más.

Fuentes socialistas apuntan que podría tener lógica que la ministra sea la candidata porque sería "coherente" con su perfil y trayectoria.Es una persona de Madrid y, aunque reconocen que no sería una buena candidata, no se negaría a Pedro Sánchez si este se lo pidiera. De hecho, opinan otras fuentes del ayuntamiento de Madrid, "es la única que no puede decirle que no a Sánchez porque necesita al partido para seguir en política", en referencia a la carrera profesional que ministras como Margarita Robles o Pilar Llop tienen fuera de la política.

"No tienen a nadie más y no les ha salido bien la jugada", señalan fuentes de la formación. Otras, aunque casi convencidas de que la ministra es la persona elegida pero aún incrédulas, se mantienen a la expectativa: "Lo mismo nos sorprenden". La dirección del PSOE regional se muestra comprensiva con este desconcierto en sus filas, y en el entorno de Lobato prefieren no darle importancia a ese malestar: "Es que hay cosas que hasta después no se pueden explicar". Cuando se conozca definitivamente el nombre en unos días se verá si la candidata cumple con las expectativas levantadas o si la estrategia del suspense se explica por sí sola.

