Almeida: "La oposición conocía los precios que pedían al Ayuntamiento de Madrid por el material covid"

Ha aclarado además que "todas las cantidades pagadas fueron a la empresa Leno", por lo que no conocían desde el Ejecutivo municipal "el cobro de comisiones" que se habían pagado "a estas dos personas"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, durante el pleno extraordinario convocado a petición de Más Madrid para abordar el caso de las mascarillas. / EFE

Un día después de que los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño tuviesen que declarar ante el juez que instruye el caso mascarillas, Adolfo Carretero, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha tenido que comparecer en un pleno extraordinario ante el resto de grupos municipales para dar explicaciones de los contratos firmados con la empresa Leno para conseguir material covid.

El primer edil ha señalado en su intervención que al PSOE y a Más Madrid por haber dicho en las últimas semanas que, si hubieran sabido que estaban Luceño y Medina detrás de la compra de mascarillas, "igual no hubieran votado a favor". "Hay un dato objetivo: ustedes conocían los precios que se estaban pidiendo al Ayuntamiento de Madrid y no sólo no dijeron nada del precio, sino que felicitaron a Elena Collado por haber podido cerrar ese contrato", ha interpelado Almeida.

El regidor popular ha indicado que los comisionistas "eran los que nos garantizaban que hubiese un millón de mascarillas en la ciudad de Madrid en 20 días" y ha aclarado que "todas las cantidades pagadas fueron a la empresa Leno", por lo que no conocían desde el Ejecutivo municipal "el cobro de comisiones" que se habían pagado "a estas dos personas".

El alcalde ha reprochado a la oposición que haya tratado "de manchar" a una persona "admirable" como Elena Collado, consejera de la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, a quien "felicitaron" desde la oposición por conseguir el material necesario para proveer a los empleados públicos durante el momento más difícil de la crisis del coronavirus. "Lo único que hizo fue trabajar 24 horas al día, siete días a la semana", ha señalado en una exclamación aplaudida por PP y Ciudadanos.

"Insisten machaconamente en tratar de manchar el nombre de mi familiar", ha añadido Almeida en referencia a su primo, "que ha quedado acreditado por la Fiscalía Anticorrupción que no tiene responsabilidad, puesto que solo facilitó una dirección pública de correo del Ayuntamiento de Madrid".

El primer edil ha volcado la responsabilidad de la compra de material a través de contratos de emergencia a los comisionistas en el exministro de Sanidad, Salvador Illa, a quien remitió una carta pidiendo apoyo para la gestión de la pandemia, y quien, según Almeida, respondió con una suerte de "sálvese quien pueda".

Almeida ha recibido las actas de las declaraciones ante el juez de Medina y Luceño de manos de Mar Espinar, portavoz municipal del PSOE, y el alcalde ha tirado con desprecio la carpeta con los testimonios a su compañera contigua y portavoz del grupo Popular en el Consistorio, Inmaculada Sanz.

Espinar ha llegado a decir en su turno de palabra que "el PP ha vuelto a entender las instituciones como suyas". A la representante socialista le resulta "sorprendente" que Almeida "no se enterase de nada de lo que ocurría a su alrededor", de una "estafa" al Consistorio madrileño por el cobro de comisiones por la compra de material sanitario. "Se llevaron 6 millones de euros porque no pudieron llevarse 11", dado que se devolvió parte del material de "ínfima calidad" por valor de más de 4 millones de euros.

Como ya ocurrió en el anterior pleno, José Luis Martínez-Almeida ha recordado el proceso judicializado por el que dos excompañeros durante el Gobierno de Manuela Carmena de Rita Maestre, ahora portavoz de Más Madrid, y Luis Cueto, concejal de Recupera Madrid, declararon ayer en el juzgado por el caso del Open de Tenis. Celia Mayer y Sánchez Mato se sentaron en el banquillo de la Audiencia de Madrid acusados de un delito de malversación de caudales públicos.

Rita Maestre ha clamado desde el estrado en la intervención previa a la de Almeida que el alcalde ha intentado "esconderse" del pleno del Consistorio, como se escondió durante "una de las peores crisis" de su partido. "Esa no es la actitud de alguien que puede explicarse con tranquilidad y con total honradez", ha indicado.

Por su parte, Luis Cueto ha señalado que la suya ha sido la "intervención más importante y más dolorosa que haga en lo que resta de legislatura". En ella, ha pedido el cese o la dimisión de personas a las que ha dicho "apreciar" por el caso de las mascarillas por consentir un "compadreo, diligencia y posiblemente otros beneficios" con Luceño y Medina. En el asunto de los comisionistas "estaba su primo y su primo no era cualquiera", por lo que ha acusado al primer edil de haber "ocultado la verdad, que es lo más parecido a mentir".

