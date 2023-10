Usa estos productos para limpiar en profundidad tus brochas de maquillaje

Los mejores productos para limpiar tus brochas de maquillaje / PEXELS

Limpiar las brochas de maquillaje es un hecho que intentamos ignorar durante el mayor tiempo posible. Lo que tardan en secarse, la suciedad que sueltan y la cantidad de ellas, son algunos de los factores que hacen que procrastinemos para limpiarlas.

Sin embargo, todas sabemos que si queremos tener la piel perfecta y que el maquillaje tenga un mejor efecto en nuestra cara, debemos lavarlas de vez en cuando.

Además, no es un secreto la cantidad de bacterias que puede albergar un beauty-blender o cualquier brocha de maquillaje. Ya no nos enfocamos implemente en el hecho de que el maquillaje quede bonito, sino que debemos cuidar la salud de nuestra piel y vigilar que no nos salga una reacción alérgica por la suciedad de las brochas.

Sigue leyendo si quieres saber con qué productos debes limpiar tus brochas para que se queden impolutas durante más tiempo del habitual.

¿Con qué puedo limpiar mis brochas?

Agua y jabón

El más clásico y el más efectivo es un limpiador a base de agua y jabón. Puedes comprarlo o puedes usar el mismo jabón que usas para lavarte el cuerpo o las manos para mantener tus brochas limpias.

Si quieres un producto que no las estropee en absoluto, opta por un jabón neutro, o, lo que es más fácil, jabón para bebés.

Aceite

Aquellas brochas que estén impregnadas de bases, correctores y productos en crema son mucho más difíciles de limpiar que las que solo tienen polvo.

Aunque el aceite pareciese, a simple vista, una idea descabellada para limpiar las brochas, lo cierto es que funciona muy bien para que el pigmento desaparezca de los utensilios.

Eso sí, te recomendamos limpiadores de brochas que lleven aceites más suaves para su limpieza, aquellos que venden en las tiendas de maquillaje precisamente para este proceso.

Sin embargo, si te encuentras en un apuro, el aceite de coco o de oliva te puede salvar.

Fairy

Seguro que es otro producto que pensabas que no sería adecuado para tus brochas.

Lo cierto es que tiene doble filo: si se trata de pelo sintético es un gran aliado, pero si es pelo natural, podrías llegar a estropear tus brochas. Comúnmente las brochas son de pelo sintético, por ende, puedes usar el Fairy sin problema para la limpieza de estas.

Alcohol

Solo debes usarlo en las brochas que pueden ocasionar conjuntivitis o herpes. Los pinceles para labios y las brochas para los ojos y las cejas son las que deberías desinfectar con alcohol.

El resto de brochas de la cara basta que las laves con un jabón neutro.

Es recomendable que laves todas tus brochas al menos una vez al mes, pero todo depende del uso que les des, pudiendo extender o acortar más esta franja.

Si quieres presumir de un maquillaje impecable y una piel perfecta, limpiar tus brochas no puede ser un hecho con el que procrastinar.