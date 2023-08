Marta Díaz se sincera sobre sus problemas con el acné: "No intentes perseguir la piel perfecta"

Marta Díaz lanza un mensaje sobre su piel / Redes

1 Se lee en minutos EPE



La influencia que ejercen sobre las últimas generaciones los autodenominados 'creadores de contenido' ha incrementado en los últimos años, especialmente en cuestiones de estética y estándares de belleza. A pesar de que sean muchas las críticas que recibe este sector por promover estándares físicos inalcanzables para la mayoría de la población, existe un reducido número de influencers que apuestan por mostrarse naturales en redes sociales y demostrar que existen cuerpos diversos y llenos de imperfecciones.

Esta vez ha sido Marta Díaz, una de las influencers más reconocidas de nuestro país. La sevillana acumula 5.2 millones de seguidores en Tik-tok y más de 3 millones en Instagram, y se ha labrado un hueco en la industria de las redes sociales. Acostumbrada a recibir críticas por su piel, Marta Díaz ha puesto sobre la mesa la necesidad de mostrar nuestra piel tal y como es en varias ocasiones. Y es que, la influencer siempre ha dejado ver que sufre de acné e imperfecciones en su rostro, algo que no ha interferido en su imagen como influencer.

Marta Díaz comparte las mejoras que su piel experimenta

Noticias relacionadas

La creadora de contenido publicaba un vídeo en el que aseguraba que "ayer antes de dormir me grabé este vídeo, tengo la piel mejor que nunca", donde podíamos ver su rostro visiblemente mejorado. Marta Díaz continuaba dejando claro que "la gente que me conoce sabe la ilusión que me hace", en referencia al hecho de haber conseguido aliviar el acné. Compartiendo un collage en el que compara dos fotografías actuales con otras dos de hace meses, la influencer señalaba que "se me hace raro verme sin granos y con poquitas marcas".

Demostrando que en los últimos ocho meses su piel ha sufrido cambios que han terminado con su acné, Marta Díaz ha vuelto a dar ejemplo como una de las creadoras de contenidos más reales y naturales de España. Su apuesta por mostrar nuestra piel sin efectos, maquillaje o filtros que modifican totalmente la textura del rostro, parece haber conquistado a sus más de 3 millones de seguidores, quienes han aprovechado para enviarle mensajes de apoyo a la influencer.