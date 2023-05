Marta Díaz desvela sus secretos como influencer: "Esto va por ti, Sergio"

Marta Díaz -influencer- visita el plató de ’El Hormiguero’

2 Se lee en minutos D. M.



El Hormiguero no cambia: sigue siendo el programa más visto de la televisión, con permiso de Pasapalabra y su éxito brutal cada tarde. Pablo Motos no puede estar más contento con los datos de audiencia, y en parte, el éxito se debe a su presencia magnética cada noche en el plató de Antena 3.

Además, cada semana el programa tiene el placer de tener a cuatro invitados nuevos que vienen a presentar sus nuevos proyectos o novedades que tengan entre manos. Esta semana una de las invitadas al programa era Marta Díaz, influencer y youtuber.

La confesión de Motos

El programa empezaba con las palabras de Pablo Motos, ya que horas antes de que comenzara el programa el presentador anunciaba que había tenido que ser operado de urgencias. "Una vez más, me ha salvado la vida Ángel Villamor y su equipo. Los médicos buenos son los héroes más valiosos de nuestra sociedad", declaraba Pablo en el programa. "Me he roto el 90 % del tríceps y me han tenido que operar de urgencia. Al salir de la anestesia, sin saber muy bien dónde estaba, mi mujer me dijo que me pusiera de pie y me hizo esta foto. Ahora me llama “Supermanco”, confesaba el presentador.

"Una vez más, me ha salvado la vida Ángel Villamor y su equipo. Los médicos buenos son los héroes más valiosos de nuestra sociedad", Pablo Motos nos explica lo que le ha ocurrido #MartaDíazEH pic.twitter.com/yPWWTRxTIi — El Hormiguero (@El_Hormiguero) 8 de mayo de 2023

Los secretos de Marta Díaz

Las hormigas del programa, le preguntaban a la influencer como es la mejor forma para hacerse una foto para redes sociales. Marta confesaba que, "lo que más me gusta son los espejos de los ascensores", tienen muy buena luz y siempre un gran ángulo, tal y como ha dicho la influencer. "Los selfies también son mis favoritos y estos sí que se hacen desde arriba", declara que la perspectiva es mucho mejor, "con foco y con luz, tirando a temperatura cálida".

Marta Díaz habla sobre Sergio

La influencer Marta Díaz lleva cuatro años de relación con Sergio Reguilon futbolista que juega como defensa en el Club Atlético de Madrid de primera división. Asistía al programa como público para acompañar a la influencer. Durante una de las preguntas de las hormigas hablaba sobre si Sergio le sacaba fotos. "Al principio le costaba mucho, era horrible que me sacara fotos"; sin embargo, "ahora incluso me las saca sin que le pida las fotos y esas son mis favoritas y las que salen mucho mejor siempre". "Sergio va por ti", confesaba la influencer después de que le preguntaran sobre si las parejas de los y las influencers deberían hacer un curso de fotografía.