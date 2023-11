Los 'influencers' de la paternidad que divulgan en las redes sociales las claves de la crianza

Dice la podóloga Neus Moyá que empezó a hacer divulgación en Instagram sobre la salud de los pies de los más pequeños porque se dio cuenta en su consulta de “que el marketing dominaba las decisiones de los padres”. “Venían padres que me miraban raro cuando les decía que determinado zapato no era bueno. Me respondían ‘¿pero si lo anuncian en todos los sitios, cómo va a ser malo?’ Me ponían en duda. Me di cuenta que tenía que divulgar y dar visibilidad a mis conocimientos de podología pediátrica porque así los padres tomarían decisiones informados, sabiendo lo que compran”, explica desde su consulta en Torredembarra (Tarragona).

Neus arrancó con su primer post en marzo de 2020, justo antes de la pandemia, aunque estuvo mucho tiempo antes pensando qué quería contar y cómo. Sus vídeos cortos, divertidos, comenzaron a circular como la pólvora. En la actualidad cuenta con 260.000 seguidores en Instagram. “Me fue genial porque la gente estaba en casa con ganas de aprender. He tenido suerte de que gente muy influyente, como Cristina Pedroche, me nombrara, y de juntarme con muchísimos profesionales muy buenos que me han hecho crecer”, señala en conversación telefónica.

En sus vídeos da consejos, muestra casos prácticos y hace testeos de diferentes modelos para comprobar que la suela sea fina y flexible, la puntera amplia, el sistema de sujeción regulable, la plantilla extraíble, y sin contrafuerte. Su éxito le ha llevado a dar charlas, a colaborar con marcas de calzado que requieren de su conocimiento y ha escrito un libro junto a Júlia Solans, ‘Zapatos nuevos’. Tiene mucha influencia en el sector, tanta que ha llegado a recibir requerimientos de marcas importantes que no les gusta lo que dice de sus productos.

Moyá nunca ha cobrado de ninguna marca, y de hecho, asegura que “monetiza muy poco” su Instagram. “No me importa; yo vivo de mi consulta y de mis pacientes", asegura la podóloga, uno de cuyos mantras en sus stories es que “cuanto más estímulo del suelo tenga el niño mejor, porque más información recibe y eso es mejor ayuda al equilibrio”. “El pie del niño se debe desarrollar como si no llevara zapatos, porque el zapato es un agente externo que influye en el desarrollo de la evolución de la marcha”, afirma.

Es Neus una de los 'influencers' de la paternidad que están viviendo un éxito arrollador en los últimos años.

Si es padre, le sonarán de sobra nombres como Álvaro Bilbao (neuropsicólogo), Alba Padró (consultora de lactancia), Armando Bastida (enfermero pediátrico), Conchi García (dietista nutricionista), Comadrona en la ola…. Acumulan millones de seguidores en las redes sociales, principalmente en Instagram, donde el contenido visual prima y el target es precisamente el de usuarios en edad de ser padres. Muchos dan charlas y conferencias, atienden consultas privadas y la demanda de sus conocimientos es tan grande que algunos han montado empresas con entre 10 y 20 trabajadores. Sólo Bilbao, precursor en este tipo de divulgación, tiene 1,1 millón de seguidores. Por tener tienen hasta jefes de prensa.

Armando Bastida

Uno de los más populares es Armando Bastida, enfermero en pediatría, divulgador, y formador on line. Tiene 472.000 seguidores en Instagram. En 2006 tuvo su primer hijo y para poder conciliar mejor dejó los turnos mortales de las urgencias en ambulancias y pidió destino en un centro de salud. Una vez allí le ofrecieron pediatría. “Entré en el mundo del bebé por la puerta grande”, expone Bastida.

Los 'influencers' de la paternidad Neus Moyá, Conchi García, Naza Olivera, Armando Bastida y Alba Padró. / EPE

Como Moyá, también sintió la “necesidad moral y ética” de empezar a divulgar conocimiento porque había muchas “incongruencias” en la puericultura y en las formas de educar. Costumbres que eran 'vox populi' y se repetían de padres a hijos, como que de vez en cuando “hay que dar un cachete”, que hay que dejar al niño llorar para que se acostumbre a dormir solo o que “no hay que cogerle mucho en brazos” porque se acostumbra. “Había muchísimas cosas que se estaban haciendo mal y había que poner el énfasis en las que se hacen bien”.

Empezó a leer, a especializarse, y en 2008 empezó a escribir un blog en un portal especializado. Tras diez años se dio cuenta de que tenía necesidad de estar “más cerca de la gente, cierto 'feedback'; llegó un punto que necesitaba hacer algo diferente”. En cuanto empezó a publicar en redes empezó a recibir “una cantidad de mensajes brutal”. Se podía tirar todos los días “dos o tres horas” respondiendo mensajes, además de su jornada de trabajo.

Ante la creciente demanda, creó la Tribu de Criar con sentido común, una plataforma que funciona como una comunidad para madres y padres que cuenta con más de 120 cursos y seminarios. “Me gustaba responder a las dudas, pero tenía que ponerle freno. La única manera era darle una cuestión económica. En la Tribu virtual podía grabar vídeos y dar cursos y no contestar 14.000 veces a la misma pregunta. Lo moneticé por esa vía, reduciendo tiempo en el centro de salud, hasta que al final hace dos años cogí la excedencia”.

Consultas por 45 euros

Los que se inscriben a la plataforma -cuesta 21 euros al mes, aunque hay promociones- tienen acceso a los cursos y pueden acceder a las consejos de 18 profesionales, donde cada uno de estos especialistas, entre ellos logopedas, dietistas y nutricionistas, ofrecen también consultas individualizadas sobre asuntos concretos por importes que oscilan entre los 45 y los 60 euros. Su empresa no para de crecer: tiene responsable de marketing, coordinadora editorial, redactoras o community manager, entre otros puestos. En la actualidad, Bastida tiene cinco libros y cuentos con muy buena aceptación entre el público.

“Todo sucedió así y aproveché. Trabajar de lo que te gusta es un sueño, siento que estoy defendiendo a bebes y peques para conseguir que les tratemos mejor para que dejan de ser ciudadanos de segunda, que creo que lo siguen siendo”, aprecia Armando, que añade que él no trata de adoctrinar, sino de dar “información y luego el padre hace lo que quiera, aunque admite haber tenido alguna experiencia incómoda porque "el receptor lo recibe como quiere y la comunicación tiene filos extraños”.

Una de las consultas que más se repiten son sobre las “rabietas” de los más pequeños. “Es algo superfrecuente. Estamos tan poco trabajados, se nos ha preparado muy poco en casa de nuestros padres, no se hablaba de emociones. Se dice que los niños no saben tolerar la frustración y en verdad somos nosotros lo que no sabemos tolerar su frustración. Sigue vigente eso de que cuando tenga una rabieta déjalo, cuando la realidad es que tu hijo está sintiendo una emoción de la manera que sabe sentirla, no sabe controlarla”, añade el enfermero, que advierte sobre el peligroso "chupete emocional” en el que se ha convertido las pantallas. “Empieza a haber estudios que apuntan a que es un problema. Ahora no se comprende su emoción y se le pone una pantalla".

Alba Padró

Otro de los referentes para los padres es Alba Padró, consultora intencional de lactancia y cofundadora de @lactapp_lactancia, una app que funciona como “una experta” a la que consultar en cualquier momento y que tiene ya 650.000 descargas. Padró empezó a hacer stories en Instagram en 2017 para tratar de “democratizar el acceso a la lactancia; es que información hay mucha, pero hay que encontrarla”.

En la actualidad, Padró tiene cuatro libros en el mercado sobre lactancia que “se venden muy bien” y el Instagram le permite llegar a madres “que quieren ver contenido rápido, es una parte complementaria”. “Es mas fácil hacer vídeos”, destaca sobre esta red social donde intenta también “no dar consejos, sino información”. Su Instagram vino después de que ya hubiera montado la aplicación para el móvil: “Empezamos mi socia, María Berruezo, y yo con una tabla de Excell”.

Ahora trabajan alrededor de 27 personas para la App, entre ellas una jefa de prensa. “Si tuviéramos más dinero contrataríamos a más personas”, confiesa Padró, que ahora está preparando el salto a EEUU, donde serán "las empresas las que paguen LactApp”, y una nueva versión de la app para la que están entrenando un modelo de inteligencia artificial “con una precisión para dar la respuesta de entre el 80 y 90%”.

La app tiene un árbol de decisión con alrededor de 3.000 respuestas únicas. Es decir, la madre plantea su duda, se le repregunta o se le ofrecen varias opciones hasta “que encuentra la respuesta que necesite”. De igual forma, también responden a consultas directas (reciben 100.000 mensajes al mes) y también tienen tarifas desde 7,99 euros para ser asesorados por expertos en menos de una hora. De su Instagram asegura que no monetiza nada, pero le sirve para promocionar los cursos que ofrece o la propia app. “De la app comencé a tener sueldo hace dos años”, asevera.

'Comadrona en la ola'

Antes de dar a luz, muchas madres y padres bucean aquí y allá para conocer todo lo que puedan sobre el parto, y para separar lo relevante de lo que no lo es -”en internet hay mucha información desfasada”- llegaron educadoras como Nazareth Olivera, matrona de un hospital madrileño, y cuya cuenta 'comadronaenlaola', creada en mayo de 2017, es seguida por 102.000 personas. Nazareth ha escrito un libro -’Ser mamá’- y tiene además un blog cuyas entradas sobre asuntos concretos -como la de diabetes gestacional- son compartidos miles de veces.

“Hubo una época en que en el ámbito del embarazo se perdió el conocimiento que se transmitía de generación en generación. Al medicalizar un poco los embarazos, y pasar los partos de los domicilios a los hospitales, se dejó fuera cierta información; hubo avances médicos, pero se expropió a las mujeres de algo que les pertenece. Se convirtió en algo que solo tenía que saber el médico y tú no”, asegura esta matrona, que añade que en los últimos 20 años “ha habido evidencias científicas que dejan claro qué cosas se estaban haciendo bien y cuáles mal”.

Sobre por qué prefiere Instagram afirma que es una red “muy intuitiva y muy rápida, que capta la atención del usuario, y que permite mucha interacción”. Por ahora, Nazareth ha evitado hacer publicidad de marcas “porque cuando cuento algo no es por el beneficio económico”, pero sí usa las redes para promocionar de vez en cuando sus cursos de preparación al parto.

'Mama y nutricionista'

Conchi García es nutricionista pediátrica, consultora de lactancia IBCLC y madre de tres niños. Bajo el 'nickname' 'mama_y_nutricionista' ofrece sus conocimientos sobre alimentación desde 2017, tras quedarse embarazada de su segundo hijo y al ver “la poca y desactualizada información que reciben las familias”. Tiene 153.000 seguidores.

En la actualidad, es directora del Instituto de Estudios de Salud y Nutrición ISNUT, un centro de formación universitaria de posgrado para profesionales de la salud especializado en el área pediátrica y dirige la plataforma Escuela BLW, desde la que ofrecen información, cursos a familias, a escuelas infantiles, charlas, consultas online sobre baby-led weaning, la alimentación complementaria que es una etapa de transición gradual de la lactancia exclusiva a la dieta familiar y, durante el primer año de vida, la principal fuente nutritiva de los bebés es la leche materna o la fórmula infantil.

García cuenta con un equipo multidisciplinar de profesionales de la salud formado por nutricionistas, pediatras, IBCLC, odontopediatra y fisioterapeuta. “Una de las mayores dudas o preocupaciones que tienen los padres es sobre la cantidad de alimentos que debe comer un bebé que inicia la alimentación complementaria. ¿Qué cantidad le pongo en el plato? ¿Qué cantidad tiene que comer? ¿Qué cantidad tiene que cenar? Es una duda muy normal”, asegura García, que también ofrece preparación al parto 'on line'.