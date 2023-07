'Test del Fairy', la prueba viral para saber si eres de clase media o no

El Test del Fairy que detrmina si eres de clase media o no / Freepik

La comunidad de Twitter se ha sumergido en un debate para conocer si somos de clase media o no. Gracias a este test que unos usuarios han puesto de moda, puedes conocer si eres parte de esta casta. Mientras unos apartan ideas curiosas, el 'Test del Fairy' ha sido tendencia en la red social del pájaro azul, donde los tuiteros han estado debatiendo durante semanas sobre los hábitos y costumbres que delatan a todo español de clase media.

El debate en redes sociales comenzaba con este tuit de @fenixzintas donde comentaba "No eres de clase media si no haces esto".

No eres clase media si haces esto con el Fairy antes de tirarlo: 👇🏻 pic.twitter.com/1ZOKre5CVY — ChocolateSexy (@fenixzintas) 18 de julio de 2023

La prueba de la que hablan en redes consiste en dar la vuelta a la botella de detergente de lavavajillas antes de que se acabe y apoyar la boquilla en el estropajo, de manera que cuando queda poco jabón este lo va absorbiendo y no se desperdicia ni una gota.

Este post ha llegado a muchos usuarios que se han sentido identificados con el test, a pesar de que muchos confiesan usar marcas blancas y añadir agua para que dure más. "Dos días lo tengo yo así y las botellas de aceite igual. La ley de la gravedad, siempre de parte de la clase obrera" añade otro tuitero. Así continúa la conversación en Twitter mientras unos dan consejos para aprovechar al máximo los productos del hogar y ahorrar en lo máximo posible.

No obstante, esta no ha sido la única prueba que los tuiteros han puesto sobre la mesa. Y es que muchos de ellos han relacionado estas pruebas no sólo con la clase social a la que puedes pertenecer según estas pruebas y pistas, sino con la ideología. Y es que han relacionado las pruebas con el voto de las personas como @Babsolutatw comenta: "Si en tu casa tienes este suelo y esta pared no puedes votar a la derecha" mientras adjunta una foto de una pared con gotelé y un suelo antiguo de terrazo.

Vamos a ver hermano un recordatorio:



Si en tu casa tienes este suelo y esta pared no puedes votar a la derecha.



Si lo haces es que eres gilipollas. pic.twitter.com/MwSsP9FKpx — Antoñita Tatuajes (@Babsolutatw) 5 de julio de 2023

Estas ideas se asemejan a las que planteababa el humorista Miguel Maldonado hace unas semanas, donde usaba la sartén como indicador de clases sociales. "Si tú, para sacar una sartén, tienes que sacar otra de encima, es que no eres de clase alta", explicaba.

Después añadía "Tú puedes votar a la derecha cuando preparas la cena de Navidad y las sillas que tienes para los 12 comensales son todas iguales" volviendo a hacer alusión a este planteamiento.