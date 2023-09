Amara Caruncho, diseñadora de Coconutscankill: "Viví una etapa en la que la moda me superó"

Amara Caruncho. / ALLIANZ EGO

La compostelana Amara Caruncho Ledo, diseñadora de la marca Coconutscankill, tuvo que dar un paso atrás para impulsarse ahora: parar el proyecto personal durante tres años, sumarse al ejército de Bimba y Lola, aprender y tomar nota allí para alejarse y retomar las riendas de su empresa. La jugada le ha salido de maravilla. El pasado domingo se hacía con el premio Allianz EGO Confidence in Fashion. Gracias a él, desfilará en la próxima edición de la pasarela para creadores emergentes de la Mercedes Benz Fashion Week. Mientras piensa en la nueva colección y en su alumnado de la Escuela Superior de Diseño de Madrid. “Es un gusto escuchar las opiniones de los alumnos. Son muy conscientes de lo que pasa y es necesario. Están muy concienciados”, señala.

P. ¿Cómo fue la respuesta a la nueva colección, Comebackill?

En el ‘showroom’ se vendieron las prendas muy bien y el domingo cuando se anunció la marca ganadora ya explotó todo y nos quedamos sin cosas. Por allí, pasó Carla Paucar [tiktoker estilista en algunos vídeos de C. Tangana como “Demasiadas mujeres” o “Tú me dejaste de querer”] que nos hizo una entrevista. La idea ahora es empezar a contactar con tiendas para intentar vender fuera de España.

P. La web con la nueva colección abrió la pasada semana con prendas contadas, ¿habrá ampliación?

La idea es subir las joyas porque fue un complemento que gustó mucho, la colaboración con Marta Pía en vidrio soplado. Voy a plantearle hacer una reedición. No lo tengo confirmado. Ojalá se pueda.

P. ¿Se podrán comprar también los bolsos de mimbre gallego con bolsa de la compra de los 70 y 80?

Venderemos algunos en la web también y la idea es ir reponiendo en la tienda online pero es más complicado porque hay que encontrar la bolsa base sin que esté muy usada. Tendré que ir por rastros porque por internet ya las compré todas.

P. ¿Tiene miedo al desgaste por la vorágine de la moda?

No, ya viví una etapa en que a lo mejor me superó y ya aprendí a trabajar de otra manera. Hay que saber hacer las cosas con un método para no desgartarse. No es idea de la marca vender por vender, sino crear cuando tenemos las ideas claras.

P. ¿Le asaltan las dudas a la hora de crear o se siente con fortaleza?

Ahora mismo estoy muy segura. No sé si cambiaré de opinión porque cambio bastante. Es como la vida. Prefiero crecer lentamente y sobre seguro que a viralizarme.

P. ¿Qué es lo que menos le gusta de la moda?

Hacer un proyecto precioso y que al día siguiente desaparezca. Cada vez las cosas perduran menos. También ocurre en la música y mundo artístico. No solo ocurre por la moda sino por la velocidad con la que vivimos en las redes, por el capitalismo puro y duro. Me gustaría que las cosas durasen más.

P. ¿Se ve moda diferente en la calle entre los más jóvenes?

Las generaciones que vienen, a nivel estilismos, innovan muchísimo. Creo que tiran más de segunda mano que les ofrece unos precios que ahora mismo se pueden permitir. Yo misma visto así muchas veces. Mis productos son para ocasiones especiales, no para ser comprados en masa. No puedo rebajar sus precios porque no produzco en China y son prendas artesanales.

P. ¿Cómo busca la inspiración?

Soy muy visual y manual. Voy buscando tejidos, componiendo piezas de un puzle. Cuando encuentro una, voy en busca de otra. Compongo con las manos en vez de dibujar. Hago estructuras con las prendas en esquemas en mi cabeza.

P. ¿A las marcas más vendedoras en España les falta atrevimiento?

Sí, pero obviamente responden a un público.

P. ¿Por qué es tan conservador?

Por la historia de España. No puedo responder más que me meto en un berenjenal. A la gente joven no la veo tan sobria. Hay que repasar la historia de nuestro país.

P. Se ha puesto de moda reutilizar el poliéster y otros tejidos sintéticos, pero para ello se precisan muchos productos químicos para volver a usarlos, con lo que se acaba contaminando...

Lo están utilizando mucho en Zara y marcas grandes. No lo uso pero entiendo que cada marca ve lo que puede hacer en sostenibilidad. Hay firmas que tiran de estos tejidos porque tienen mucho print, tienen que subliminar. Usan más el poliéster reciclado que el poliéster tal cual. Lo mejor es intentar evitar esos tejidos. Al final, hay muchos caminos para la sostenibilidad.

P. ¿Está muy pendiente de las redes?

Estoy esclavizada, soy una perfecta adicta al móvil. Me gustaría usarlo menos.

P. ¿Cuál es su sueño a día de hoy?

Que la marca vaya cada vez a mejor. No quiero pedir de más a la vida. No soy muy avariciosa. No hay que pedir de más.