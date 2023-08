Bimba y Lola lanza 52 cerámicas creadas por artistas con parálisis cerebral

Las cerámicas de Bimba y Lola. / BIMBA Y LOLA

Catorce artistas de la Asociación de Familias de Persoas con Parálise Cerebral (APAMP) repiten colaboración con la firma textil gallega Bimba y Lola en el proyecto #bimbaylola loves APAMP. Tras la pasada colaboración de San Valentín, los artistas de APAMP han creado una nueva colección de 52 cerámicas únicas inspiradas esta vez en su extraordinaria visión del verano: cangrejos, olas, submarinistas, serpientes, paisajes geométricos y mucha playa.

Las piezas se venden exclusivamente en la página web de la firma textil gallega y todos los beneficios de su venta irán destinados a Bicos de Papel, asociación de ayuda a los niños oncológicos del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, seleccionada por los artistas de APAMP.

PZ Today, creadora multidisciplinar tailandesa afincada en París, vuelve a dirigir el vídeo de esta campaña, Welcome to the beach of BIMBA loves APAMP!. En esta ocasión, un equipo de televisión al estilo de los 80 trabaja a pie de playa, haciendo entrevistas vox-pop a los artistas de APAMP. Mientras, esculturas de cerámica aparecen en tierra y mar, entre los artistas, socorristas y bañistas. Se trata de una una historia playera cargada de nostalgia, personalidad y recuerdos.

Los artistas que han creado estas 52 piezas, elaboradas en los talleres del centro de día y del centro residencial de APAMP, son David Diz, Pilar Álvarez, Elena Barreiro, Rosa Araya, Adolfo Comesaña, Reyes Rey, Laura Quintana, Paco Ruiz, Diana Comesaña, Teresa Fernández, Gonzalo Llamedo, Adolfo Casas, Raquel del Río e Isaac Saavedra.

La relación de APAMP con la empresa textil surgió a finales de 2020 a raíz de una donación que ésta realiza a la entidad.