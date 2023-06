La cultura del 'tupper': ¿cómo elegir el mejor?

Nuestro gran aliado a la hora de llevar la comida, la mejor forma de almacenamiento en casa y objeto emblema de las abuelas: el tupper ocupa un lugar muy importante en el día a día de mucha gente. Los hay de todo tipo para adaptarse a sus múltiples usos, porque no es lo mismo utilizarlos para congelar, que para compartir platos o llevarlos al trabajo. Ahora, su popularización ha hecho que se haya convertido en un elemento que sigue modas.

El tupper acompaña a muchas personas en algunas de las principales rutinas del día, así que cada vez es más común tratar de hacerse con un diseño que se adapte a las circunstancias y, sobre todo, que sea funcional.

Lo que está claro es que la cultura del tupper ha llegado para quedarse. Como ocurre con todo aquello que se impone como un imprescindible, muchas empresas han visto en ellos un gran filón y se han animado a idear todos los diseños posibles en un nicho de mercado novedoso, pero rentable.

El tupper se hace marca

Estos productos han evolucionado hacia lo atractivo desde que, en 1947, se crease la empresa 'Tupperware', que ahora da nombre a este cotidiano producto. De hecho, aunque el uso de un recipiente para almacenar y transportar comida ya era bastante conocido, fue esta marca la que perfeccionó e internacionalizó el concepto.

Earl Silas Tupper, quien presentó su producto estrella el 'tazón maravilla', antecesor de lo que hoy en día conocemos como tupper, seguramente nunca fue consciente de que se crearía toda una cultura en torno al recipiente. De hecho, la propia palabra ha sido recogida por la Real Academia Española (RAE) no sólo para referirse a la marca en cuestión, sino también a cualquier soporte con cierre hermético que se use con este propósito.

Un producto multifuncional

En Gadgets&Cuina, empresa especializada en menaje de cocina, explican que han identificado dos necesidades principales que los clientes tratan de cubrir a la hora de comprar un tupper: conservar los alimentos y transportar la comida (take away).

Batch cooking, conservar alimentos y comida ya preparada

En este caso, tienen que ser resistentes, apilables, aptos para el lavavajillas, microondas y congelador, y con múltiples capacidades para adaptarse a cada plato o alimento, además de ser transparentes para poder ver su contenido.

Uno de los mejores materiales es el cristal borosilicato, que "resiste los cambios de temperatura y se puede usar también como bandeja en el horno o incluso en la freidora de aire", aunque en este último caso los profesionales de esta empresa nos recuerdan que siempre debe introducirse sin la tapa.

Lock&Lock es una de las mejores marcas, además de por lo materiales que utiliza, por su precio. Está disponible en varios tamaños, pero el de 630 ml cuesta 7,90 € y puedes adquirirlo a través de este enlace.

También, aquellos elaborados con polipropileno libre de Bisfenol-A (BPA), y ambos son perfectamente aptos para el lavavajillas, por lo que "su limpieza es muy sencilla".

Emsa es en este caso la marca estrella. El modelo hermético de 550 ml cuesta 5,90 € y puedes encontrarlo en este enlace.

Take away

Algo que buscamos en un recipiente que se usa para llevar comida al trabajo o a un picnic es que sea 100% hermético. "Que sea a prueba de fugas y que sea ligero. También ha de ser apto para microondas y lavavajillas", explican desde Gadgets&Cuina. En este sentido, los tuppers de Valira destacan porque son compactos y tienen un revestimiento cerámico que evita las manchas y no retiene olores. Aunque su precio es un poco superior, el producto con capacidad de 0,5 l y cuestan 7,90 € (puedes encontrarlos aquí)

Cotidiano pero con estilo

Al popularizarse por la forma de vida actual, las marcas se han puesto las pilas y se han lanzado a la piscina de la innovación. Hay quien busca que les combine con sus accesorios del día, otros que sean especiales para un tipo de comida o que sean muy espaciosos. Podemos ver los tipos más demandados por los usuarios. Aquí va una selección:

1. Bonito y sencillo

Ideal para evitar fugas y elaborado con base de cristal y tapa de bambú. El diseño se completa con una cinta de color verde agua y su precio es de tan sólo 6,95 euros en El Corte Ingles.

Tupper hermético rectangular con tapa de bambú

/ El Corte Inglés

2. Respetuoso con el medio ambiente

Si eres de aquellos que están especialmente concienciados con el medio ambiente, este set de cuatro recipientes de vidrio con tapa de bambú sostenible es una alternativa mucho más ecológica. Están disponibles en cuatro tamaños distintos, apilables entre sí, y son compatibles con el microondas, el horno, el congelador y el lavavajillas. Los podemos encontrar en Amazon por 44,90 euros.

SweetBabú Juego de 4 recipientes herméticos para alimentos, de vidrio con tapa de bambú sostenible, sin BPA

/ Amazon

3. El original

Si buscas un producto que esté pensado para durar muchos años, este sencillo modelo de la marca con la que comenzó todo, Tupperware, es para ti. Es cómodo, bonito y muy práctico: en su interior tiene un pequeño separador de quita y pon para poder dividir la comida, y su precio es de 19,90 euros.

Tupper 2 Divisiones Eco+, de Tupperware / Tupperware

4. En pack

Algo que se ha puesto también de moda son los recipientes "apilables", que no ocupan mucho espacio y en los que puedes llevar un menú completo de dos platos. Por lo general, suelen encajar juntos e incluyen una cinta para mantenerlos unidos. Se les denomina bento box, y hay muchas marcas que los tienen, como Lékué. Este en concreto está formado por dos espacios de 500 mililitros de capacidad cada uno y un compartimento con espacio para llevar la servilleta y los cubiertos, y cuesta 17,99 euros en Amazon.

Tupper apilable Lékué / Amazon

5. Compartimentado

Si no te gusta que los alimentos se mezclen, lo mejor será recurrir a un recipiente con el interior compartimentado. Este diseño, a prueba de fugas, microondas y lavavajillas, tiene capacidad para 1,4 litros de comida y un dispositivo para colocar los cubiertos en la zona superior de la tapa que, además, tiene cierre hermético. Este modelo de Wellxunk cuesta 15,99 euros en Amazon.

Gadgets explica que este tipo de tuppers son muy demandados para take away y recomiendan como por ejemplo el de Westmark, que permite que puedas llevar un primer plato y un segundo, o bien un acompañamiento o un postre, y que no se mezcle la comida.

Tupper compartimentado de Wellxunk / Amazon

¿Cómo elegir el mejor tupper?

El aspecto del recipiente es algo completamente personal y subjetivo. Pero conviene recordar cuál es su objetivo principal, por lo que a la hora de buscar el tupper perfecto, quizás hay que olvidarse de lo bonito o elegante que sea y centrarse en: