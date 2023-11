Abogados internacionales intentan probar la "intención genocida" de Israel en Gaza con declaraciones del Gobierno

Israeli soldiers take position in the Gaza Strip / ISRAEL DEFENSE FORCES

En 1995, serbios de Bosnia asesinaron a unas 8.000 personas, en su mayoría varones adultos pero también menores. La matanza de Srebrenica fue calificada dos décadas después como "crimen de genocidio" por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY). El Tribunal, establecido por mandato de una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, condenó en 2016 a Radovan Karadzic, presidente serbio, a 40 años de cárcel por genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.

La jurisprudencia sentada por Srebrenica se utiliza ahora en una de las demandas de investigación enviadas al Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, para pedirle que investigue los presuntos "crímenes de guerra", "genocidio" y de "lesa humanidad" cometidos por Israel en su guerra contra Hamás en Gaza.

"Los ataques cometidos en Srebrenica, descritos como genocidio por el TPIY, causaron 8.372 víctimas. Esa cifra ya se ha superado en Gaza", se lee en la denuncia presentada por 300 abogados y 100 ONG ante la oficina del Fiscal general de la CPI. "Lo más remarcable es que los hechos más duros son anunciados y proclamados por los líderes políticos y militares de Israel: el corte de suministro eléctrico, comida, los ataques a hospitales, la restricción de medicinas, la destrucción de casas o el traslado forzoso de la población bajo amenaza mortal, el bombardeo de áreas civiles...", dice el texto, al que ha tenido acceso este diario.

En Gaza han muerto bajo las bombas ya al menos 11.200 palestinos, según las últimas cifras del Ministerio de sanidad de Gaza. Es la represalia por el asesinato de 1.400 israelíes a manos de Hamás el pasado 7 de octubre. Los demandantes recuerdan, en todo caso, que "no hay un número mínimo de personas asesinadas necesarias para establecer que se ha cometido un genocidio".

Crimen de genocidio

El crimen de genocidio está tipificado en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, aprobada en 1948, y posteriormente en el Estatuto de Roma, que entró en vigor en 2002 y es el texto fundacional de la Corte Penal Internacional.

"Se entenderá por 'genocidio' cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal: matanza de miembros del grupo; lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo; o el traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo".

La parte más complicada para probar el delito de genocidio es demostrar la intencionalidad de los crímenes, el llamado "dolus specialis". En Gaza, Israel asegura que su objetivo no son los civiles, sino los milicianos de Hamás, y que las elevadas muertes de civiles, especialmente de niños, se producen porque los terroristas los usan de "escudos humanos". Los que cargan contra las acciones del Ejército israelí creen, sin embargo, que es un castigo colectivo intencionado, y que puede constituir delito de genocidio porque los hechos concretos así lo prueban (matanza de los miembros del grupo, en este caso los gazatíes) y porque la intención genocida consta en múltiples declaraciones de los líderes políticos y militares israelíes.

"Esas declaraciones de intención, cuando se combinan con el sitio total, destrucción y matanzas sobre el terreno, revelan el desarrollo de un crimen de genocidio", se lee en otra demanda, esta vez presentada en Estados Unidos por el Centro de Derechos Civiles de Nueva York (CCR, por sus siglas en inglés) contra el presidente de Estados Unidos, Joe Biden y sus secretarios de Estado y de Defensa, Antony Blinken y Lloyd Austin, por no impedir e incluso ayudar al Gobierno de Israel en "el genocidio que se está desarrollando" en Gaza.

"No creo que sea genocidio porque la intención de Israel, que es crucial en el genocidio, no es 'matar a toda o parte' de la nación [palestina] como tal", discrepa en conversación con este diario Norman Naimark, historiador de la Universidad de Stanford y autor de libros sobre los genocidios soviéticos. "No es una pregunta fácil y debato conmigo mismo. Es cierto que algunos líderes militares y políticos israelíes han empleado en ocasiones lenguaje genocida, que es punible bajo la ley internacional como 'incitación al genocidio', pero no genocidio en sí mismo".

Declaraciones de presunta "intención genocida" de Israel

