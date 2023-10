La Haya advierte a los abogados del Ejército israelí de que deben justificar todos los ataques a objetivos civiles

El Fiscal de la Corte Penal Internacional ha puesto en el punto de mira a los abogados del Ejército israelí encargados de dar el visto bueno a las órdenes de ataque contra Gaza. No deben dar el visto bueno para atacar "objetivos civiles protegidos", a menos que puedan demostrar que estos han perdido esa condición, ha dicho Karim Khan. La carga de la prueba está en el Ejército hebreo, ha añadido. Su oficina tratará de investigarlo todo, y hará lo mismo con los crímenes de Hamás.

Khan ha sido muy específico sobre a quién van dirigidas sus advertencias: "Israel tiene un Ejército profesional y bien entrenado. Tienen, me consta, un departamento de Abogados Generales Militares, con abogados que aconsejan sobre las decisiones de ataque", ha dicho. Se trata del MAG Corps (por sus siglas en inglés), y es la unidad de las Fuerzas de Defensa Israelíes responsable de implementar la legislación vigente. Da a los comandantes consejo sobre la legalidad de las intervenciones militares.

"Quiero ser muy claro para que no haya malentendidos: cualquier vivienda, cualquier colegio, cualquier hospital, cualquier iglesia o cualquier mezquita deben ser lugares protegidos, a menos que la condición de lugar protegido se haya perdido. Y quiero dejar claro también que la carga de la prueba sobre la pérdida del estado de lugar protegido es de aquellos que disparan la pistola, el cohete o el misil en cuestión", ha advertido Khan, que ha hecho estas declaraciones en una comparecencia ante los medios en el paso de Rafá entre Gaza y Egipto en la noche de este domingo. Israel deberá ser capaz de "demostrar que cualquier ataque que golpea a civiles inocentes, u objetivos protegidos", se hace de acuerdo con "la ley y costumbres de la guerra y las leyes sobre los conflictos armados". Y que se están aplicando "de forma adecuada los principios de proporcionalidad y distinción".

Las declaraciones de Khan coinciden con un esfuerzo informativo de Tel Aviv para demostrar que, en el subsuelo del hospital más grande de Gaza, el Al Shifa (donde hay miles de enfermos y decenas de miles de civiles refugiados), se esconden centros de mando del grupo islamista Hamás. En los últimos días ha enviado mensajes con presuntas pruebas a los periodistas internacionales y se las ha comunicado a las cancillerías occidentales, según los portavoces israelíes.

The Shifa Hospital is not only the largest hospital in Gaza but it also acts as the main headquarters for Hamas’ terrorist activity.



Terrorism does not belong in a hospital and the IDF will operate to uncover any terrorist infrastructure. pic.twitter.com/Ybpln5xQb2