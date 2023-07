El calor extremo aúpa los incendios en el sur de Italia, el norte de África y en Grecia

Hace ya semanas que el extremo sur del Mediterráneo sufre el azote de una oleada de calor sin precedentes. Después de que la semana pasada prácticamente todo el hemisferio norte viviera un aumento drástico de las temperaturas, esta semana el calor extremo sigue concentrándose tanto en el sur de Italia, el norte de África y en Grecia. En esta franja, los termómetros siguen registrando temperaturas cercanas a los 40 grados y máximas superiores a los 48. Y en todos estos casos, según explican los expertos, el calor extremo es uno de los factores que más está aupando la oleada de incendios que afecta a estos territorios.

Según explican desde el servicio meteorológico griego (EMY-HNMS), en estos momentos Grecia está viviendo la ola de calor más larga en la historia del país. "Probablemente estaremos entre 16 y 17 días seguidos con una ola de calor, algo que hasta ahora nunca había ocurrido", comenta Kostas Lagouvardos, director de investigación del Observatorio Nacional de Atenas. En el hogar de la Acrópolis, por ejemplo, los termómetros han estado por encima de los 40 grados durante más de una semana. Hasta ahora se creía que era prácticamente impensable vivir temperaturas tan altas durante tantos días seguidos.

La última oleada de calor extremo que está viviendo Grecia no solo sorprende por su duración. Los meteorólogos peloponesios también alertan de que a lo largo de este mes de julio se están registrando las temperaturas más altas de los últimos 50 años. En los últimos días se han batido varios récords de calor en el país como, por ejemplo, con los 46,5 grados registrados en Gytheio, los 45,9 grados de Kranidi y de Amfissa. Además, la temperatura media se ha disparado en todo el país. De seguir así, advierten los expertos, es posible que el mes de julio acabe como el más cálido jamás registrado en la historia del país.

La situación en Italia resulta todavía más complicada. En estos últimos días, mientras el norte del país ha vivido una oleada de violentas tormentas, en el sur se ha registrado un nuevo aumento de los termómetros. En estos momentos, el servicio meteorológico italiano mantiene activada una alerta por calor extremo en las regiones de Apulia, Basilicata y Calabria donde se esperan temperaturas por encima de los 40 grados en varias zonas y máximas cercanas a los 48 grados en algunos puntos. En Sicilia, donde en estos momentos se registra una oleada de incendios, las altas temperaturas irán acompañadas de fuertes rachas de viento y de tormentas eléctricas.

BREAKING: Palermo in Sicily has just obliterated its all-time heat record by over 2°C. The previous record was +44.8°C in August 1999.



The observatory has weather data dating back to 1791. This is a very significant record to fall by such an enormous margin. pic.twitter.com/gr1QsvPuXB