Una mexicana se enfada por los días festivos de España: "¿Qué se hace? Qué haces, ¿ir a caminar?"

Cuando estás acostumbrado a tus propios días festivos y a los días de vacaciones de cada país es todo mucho más fácil. Pero, cuando te mudas de país y te tienes que adaptar a las fiestas de tu destino, todo es algo más complicado y diferente. Ya que lo que podía ser una rutina durante un día en tu país natal, ahora puede que sea un impedimento y no puedas hacerlo.

Una mexicana habla sobre las diferencias de España con su país

Una creadora de contenido ha usado TikTok para hablar sobre lo que le molesta de vivir en España. "Odio los puentes y los domingos en España. Yo entiendo que aquí no se explota al trabajador y la neta -la verdad- felicidades, qué gran avance como sociedad, pero qué hago, a mí no se me ocurre nada mejor que hacer un día de puente o un domingo que irme de compras", confesó la tiktoker, en un vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales.

"Y entiendo la lógica, porque es el día del trabajador y los trabajadores no están trabajando, pero ¿qué se hace? Qué haces, ¿ir a caminar?". Arremete que todo está cerrado, incluso los supermercados y concretamente su gimnasio, por lo que lanza una pregunta a todos los españoles, y es: "¿Qué hace la gente?¿Qué hace un español? A ver, haters, decidme que hacéis", terminaba la titkoker.

Es difícil de creer que una persona que viva en Madrid, hable sobre que no hay que hacer nada en una ciudad como Madrid. Sí que es verdad que los domingos son los días de menos inactividad en comparación con el resto de días de la semana, pero hay muchos establecimientos abiertos y muchos planes por hacer en una ciudad como Madrid.