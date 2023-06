Un nuevo vídeo muestra fiestas del Partido Conservador británico durante la pandemia

El tabloide 'Sunday Mirror' publica este domingo un nuevo vídeo que muestra a algunos empleados del Partido Conservador, formación del primer ministro británico, Rishi Sunak, bebiendo y bailando en una fiesta navideña durante la pandemia, cuando estaban prohibidos este tipo de encuentros sociales.

El vídeo ha salido a la luz un día antes de que la Cámara de los Comunes debata y vote sobre el informe del Comité de Privilegios de la Cámara Baja acerca del "partygate", las polémicas fiestas en la residencia oficial de Downing Street durante la crisis de la covid-19.

Ese comité concluyó que el ex jefe del Gobierno Boris Johnson engañó "deliberadamente" a los Comunes sobre las fiestas, ya que había dicho que su Ejecutivo cumplió con las reglas anticovid.

El vídeo obtenido por el 'Sunday Mirror' muestra a varios trabajadores del partido en una fiesta en 2020 y reconocían que estaban infringiendo las medidas para contener la covid.

En el vídeo, publicado por Mirror, se escucha a una persona decir que está bien filmar la fiesta, "siempre y cuando no transmitamos que estamos infringiendo las reglas".

EXCLUSIVE: First ever Partygate video revealed as Tories drink, dance and laugh at Covid rulespic.twitter.com/vIHbuIqWWf