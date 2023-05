La OTAN pide a Kosovo que reduzca la tensión en la zona tras las protestas del viernes

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha pedido este domingo a las autoridades kosovares que se abstengan de incrementar la tensión en el norte de mayoría serbia tras las protestas del viernes contra los alcaldes albanokosovares que intentaban asumir su mandato.

Las elecciones de abril, destinadas a llenar el vacío dejado por alcaldes serbokosovares que decidieron renunciar a sus cargos en protesta contra el Gobierno de Pristina, acabaron con el triunfo de alcaldes albanokosovares que Belgrado ni los partidos serbokosovares reconocen como autoridades legítimas, de ahí las protestas.

Stoltenberg ha hablado este domingo con el máximo diplomático de la Unión Europea, Josep Borrell, quien lleva meses mediando en conversaciones entre Kosovo y Serbia para que normalicen sus relaciones a pesar de que sus posturas están francamente alejadas.

El secretario general de la OTAN ha manifestado, en su cuenta de Twitter, que "Pristina y Belgrado deben participar ahora en el diálogo liderado por la UE, como el único camino hacia la paz y la normalización".

Spoke to HR/VP @JosepBorrellF about #Kosovo. Pristina & Belgrade must engage in the EU-led dialogue now, as the only way to peace & normalisation. Pristina must de-escalate & not take unilateral, destabilising steps. @NATO_KFOR will continue to ensure a safe & secure environment.