China y el iPhone 14: así afectará al mundo el fin del cerrojazo por el "covid cero"

Nunca una revuelta popular produjo un cambio tan rápido en la evidencia científica, dicen con sorna expatriados españoles en China. El jueves se desayunaron con artículos en la prensa oficial del régimen que pintaban el covid como una enfermedad leve, después de dos años alertando sobre las mortales consecuencias del virus.

“Exclusiva: un equipo de científicos chinos demuestran que la patogenicidad de la variante Ómicron ha decrecido dramáticamente comparada con la versión original del virus y otras variantes”, se leía en el Global Times. El artículo ha circulado entre los observadores del país como prueba fehaciente de que el régimen ha decidido cambiar el rumbo y relajar las restricciones, tras las protestas de los últimos días contra la estrategia de “covid cero”, que implica limitaciones a la vida diaria y un alto coste económico.

Para no “perder cara”, la expresión que quiere decir perder autoridad, ante su gente, el régimen autoritario, liderado por Xi Jinping, parece estar escribiendo un nuevo relato a marchas forzadas. Si ayer el covid era un monstruo temible que había devorado a los incompetentes Gobiernos de Occidente, hoy, tras las inusuales manifestaciones simultáneas en varias ciudades del país, el mensaje del Partido Comunista se suaviza, apoyado en esas presuntas nuevas pruebas científicas.

Casi todo el mundo da por hecho que se van a levantar las restricciones poco a poco (algunas ciudades ya lo han hecho) y muchos creen que la política de covid cero está tocada de muerte. La cuestión ahora es el ritmo de salida. Si se hace muy rápido, puede haber demasiadas muertes, a causa de la falta de vacunación generalizada y de la dudosa eficacia de algunas de las vacunas que allí se producen. Esto provocaría una reacción de rebote que podría llevar a un cerrojazo mayor y más prolongado. Pero, si es muy lento, la economía corre el riesgo de no aguantar. Y todo esto va a tener un impacto claro en Occidente, especialmente en lo que tiene que ver con los suministros y con la inflación. Veamos el argumento.

Se estima que China ha perdido un 2,3% de crecimiento de PIB en 2022 por las restricciones debidas al covid cero, explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA Alicia García Herrero, economista jefe en el banco de inversión francés Natixis. Los aeropuertos están casi vacíos, no hay turismo, las exportaciones se ralentizan, los movimientos internos se limitan, hay bajas laborales, menos comercio en las calles, menos consumo en restaurantes… Ahora el país está creciendo sólo a un 3%. Es insuficiente. Con 1.400 millones de habitantes, necesita crecer al menos a un 5% para crear empleo y mantener la estabilidad.

¿Cómo de rápido va a querer llegar a esa cifra? Todo depende de la cantidad de muertes que estén dispuestos a encajar. Hay decenas de millones de ancianos que aún no están vacunados porque apuestan por la medicina tradicional o porque no se fían de las vacunas.

La estimación de la economista es que el Gobierno de Pekín irá relajando todo de forma gradual. El impacto en la economía global será moderado en la primera mitad del año; pero hacia la segunda, China empezará a necesitar más y con más energía. Esto, como ya ha ocurrido antes, tendrá un reflejo en los precios de la energía y, por tanto, en la inflación. ¿En qué situación cogerá ese acelerón a Europa? ¿Será el duro invierno que todos esperan si sigue la guerra en Ucrania y el corte de gas ruso, al que habría que sumar aún más demanda del gigante asiático?

Los mercados, por su parte, han estado celebrando con subidas cada indicio de apertura en China, y con caídas las noticias que apuntaban a un mantenimiento del covid cero, siquiera relajado.

Un caso paradigmático es el de Apple y su móvil estrella, el iPhone 14, que se produce en las fábricas de Foxconn en China. Allí ha confluido la ira popular contra las restricciones del Gobierno y el deseo de las grandes multinacionales de que el PCCh aflojara la mano.

“We want to go home!”#Foxconn Workers shouted as riot police arrived at the scene.

In #iPhone city in #Zhengzhou, #CCPChina. Nov 23.

Retweet 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 pic.twitter.com/3HCJpsys9w