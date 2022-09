La UE responde a Putin: "Nunca reconoceremos esta anexión ilegal"

La Unión Europea ha condenado de forma enérgica e inmediata la proclamación este viernes de la "anexión ilegal" por parte de Rusia de los territorios ucranianos de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia. "Rechazamos firmemente y condenamos de forma inequívoca la anexión ilegal. (…) Rusia está poniendo en peligro la seguridad mundial", han señalado los Veintisiete jefes de estado y de gobierno de la UE en un comunicado conjunto de extrema dureza en el que avisan de que no reconocen ni nunca lo harán los referéndums ilegales orquestados por el presidente ruso Vladimir Putin, ni tampoco unos resultados que consideran ilegales y falsificados. "Nunca reconoceremos esta anexión ilegal", insisten.

"Estas decisiones son nulas y no pueden producir ningún efecto legal. Crimea, Jersón, Zaporiyia, Donetsk y Lugansk son Ucrania. Pedimos a todos los Estados y organizaciones internacionales que rechacen inequívocamente esta anexión ilegal", reivindican sobre un acontecimiento que, advierten, viola el derecho internacional y la carta de Naciones Unidas. "Frente a la guerra de agresión de Rusia, y la última escalada de Moscú, la Unión Europea está decididamente con Ucrania y su pueblo. Somos inquebrantables en nuestro apoyo a la integridad territorial y la soberanía de Ucrania", insisten los dirigentes europeos ante un acontecimiento que supone una nueva escalada de Moscú. "Tenemos que movilizarnos. No por la guerra sino para preservar la paz, seguridad y prosperidad", ha dicho el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en un videomensaje.

