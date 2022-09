Rusia ahoga las protestas ciudadanas contra la movilización de reservistas

Los rusos no salían a la calle desde principios de marzo, cuando las autoridades ya se encargaron de acallar rápidamente las protestas contra la ofensiva en Ucrania. Desde entonces, las leyes se han endurecido. Nuevas normas han tomado forma, como la llamada “ley de los fakes”, que castiga las mentiras difundidas sobre las Fuerzas Armadas rusas, cuestiones como llamar “guerra” a la “operación militar especial” o dar una cifra de bajas militares distinta a la oficial, que solo se ha actualizado dos ocasiones desde marzo, aquel mismo marzo y el pasado miércoles. Vulnerarla esta ley puede suponer hasta 15 años de cárcel y multas económicas. Incluso ha llegado a plantearse un proyecto de ley para enviar al frente a cualquiera que protestara contra la ofensiva. Fue una iniciativa del LDPR, el Partido Liberal-Demócrata de Rusia, de corte ultranacionalista.

Protests in Moscow and St Petersburg today have grown pretty large. People chanting “No to War!” Dozens of arrests reported pic.twitter.com/9F4E5VIy9E