Los robots asesinos ya están aquí: ¿hay que regularlos o prohibirlos?

El pasado marzo, los investigadores de fuentes abiertas que rastrean digitalmente cada avance en la guerra de Ucrania detectaron que Rusia habría utilizado un avión no tripulado capaz de disparar a sus enemigos gracias a la Inteligencia Artificial (IA). Un robot asesino desplegado en el campo de batalla. Aunque es difícil saber si ese dron ha actuado con independencia, su identificación pone de nuevo en primer plano el temor a la normalización de sistemas de armas autónomas letales, una realidad que ya ha superado a la ciencia ficción.

Como plasmó la retirada militar de Estados Unidos de Afganistán, muchos países son cada vez más reacios a poner el cuerpo en una intervención directa en un conflicto. Mientras que su elevado coste humano y político desincentiva las operaciones sobre el terreno, la posibilidad de actuar en remoto, desde un centro de control a la otra punta del mundo, es una opción mucho más atractiva. Las armas autónomas están abriendo la puerta a la oportunidad de vigilar y responder a posibles insurgencias de grupos terroristas como al Qaeda o el autoproclamado Estado Islámico (ISIS) desde una remota base militar en Nevada a más de 12.000 kilómetros de distancia.

El dron ruso detectado en Kiev podría no ser el primer dispositivo inteligente usado por el Kremlin en una guerra, pues varios informes apuntan a que ese mismo modelo podría haber sido utilizado ya en Siria en 2019. Además de Moscú, Israel, Corea del Sur y Turquía también habrían recurrido a armas con capacidad autónoma, aunque se desconoce si lo habrían hecho con su modo de autogestión activado. Según un informe de las Naciones Unidas, la primera víctima de estos sistemas podría haberse producido con un dron de fabricación turca usado en marzo de 2020 por las fuerzas libias para "cazar y atacar a distancia” en el marco de la guerra civil, una acusación que Ankara rechaza.

Estos casos ilustran como esta tecnología militar está proliferando de forma cada vez más rápida. Pero, más allá de su aplicación, son más los países que invierten en investigación. Entre 2016 y 2020, el ejército de EEUU destinó unos 18.000 millones de dólares a esa causa. Washington se ha opuesto a cualquier tipo de regulación. Australia, el Reino Unido y China también estarían financiando la creación de nuevas armas inteligentes de mayor alcance y capacidad.

The first evidence Russia is using loitering munitions in Ukraine. This looks like a Kalashnikov ZALA Aero KUB-BLA loitering munition. https://t.co/O832OSUKSm pic.twitter.com/cXzuwgciut