Zelenski no ha sido invitado a la cumbre de la OTAN de Madrid, según su consejero político

La posible presencia de Volodímir Zelenski es una de las incógnitas que rodean a la cumbre de la OTAN en Madrid del 29 y 30 de junio. Pero parece que aún no ha sido invitado. “Mi presidente es muy educado, no acude a ningún evento si no le invitan. Y aquí lo voy a dejar”, ha dicho Ihor Zhovkva, consejero político y hombre fuerte de Volodímir Zelenski, de visita a Madrid.

Preguntadas por si se trataba de una mera insinuación, fuentes ucranianas han dicho a este diario que Zhovkva ha sido claro al respecto. Desde el Gobierno y la OTAN se asegura que “la agenda de la cumbre aún no se ha cerrado”. En estos momentos, el Consejo Atlántico trabaja en su sede en Bruselas para cerrar todos los detalles de la cita histórica de Madrid.

Zhovkva ha hablado ante autoridades y medios de comunicación este martes en el Foro Nueva Economía, y ha sido duro con la OTAN: “En la cumbre de Bucarest se dijo que Ucrania y Georgia serían miembros… Ha habido declaraciones de que la puerta estaba abierta, pero la puerta estaba cerrada”, ha criticado, antes de afear a la Alianza no crear una zona de exclusión aérea para evitar los bombardeos rusos. “Pedimos a la OTAN que cerrara los cielos para salvaguardar el territorio y estar un poco más cubiertos, pero no nos dieron respuesta”. Por eso, dice, el entusiasmo atlantista de los ucranianos, que llegó a estar “en el 81%”, ahora ha caído “hasta el 65%”. “Si no nos quieren, no vamos a acudir”, ha concluido.

El tono del ucraniano ha sido duro, rayano en el enfado, cuando se le ha preguntado si Ucrania está preparada para entrar en la Unión Europea. “¿Que si podemos cumplir? Qué pregunta tan extraña. Por supuesto que podemos. Nadie es perfecto, pero vamos a intentar ser tan perfectos como ustedes”, ha alegado con el gesto endurecido. Si el país ha sido capaz de reconectar su sistema eléctrico a la Unión Europea para vender los excedentes de energía en plena guerra, será capaz de cumplir los requisitos igual que el resto de países. “En la última reunión con la UE de octubre del año pasado recibimos una evaluación positiva en la que se decía que el 65% de lo que había que hacer estaba ya implementando. Y seguiremos tras derrotar a Rusia. Zelenski no se puede permitir sentarse y no hacer nada cuando ve que los ucranianos anhelan un pasado europeo para dejar atrás el pasado ruso”.

“Armas, armas y más armas”

A España le piden tres cosas.

La primera, por triplicado: “Queremos de España armas, armas y más armas”, ha reiterado el consejero político de Zelenski. "Necesitamos sistemas de artillería, cohetes, carros de combate y coches blindados para que ciudades como Odesa se sientan blindadas", ha manifestado antes de asegurar que Kiev no pretende "privar a ningún país de su propio armamento".

“En la batalla del Donbás, nuestras Fuerzas Armadas están demostrando coraje y experiencia, y que saben luchar de forma moderna, contra el ‘mito’ del segundo ejército más poderoso del mundo”, asegura, “Pero desde luego Rusia tiene más efectivos y muchas más armas que nosotros. Seguiremos luchando, pero lo que nos falta ahora para contraatacar son armas pesadas”.

Además pide que el Gobierno español que apoye la admisión de Ucrania como país candidato a entrar en la Unión Europea. En la próxima cumbre de la Unión Europea de junio se tomará la decisión. Antes llegará una propuesta de la Comisión Europea. “España está plenamente abierta a considerar el estatuto de candidato para Ucrania si esta es la propuesta que la Comisión Europea nos presenta”, ha reiterado ante el consejero ucraniano Ángeles Moreno Bau, Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores.

La tercera petición a España del consejero de Zelenski es el apoyo a un nuevo paquete de sanciones, que sería el séptimo. El sexto se está negociando en Bruselas, pero los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han logrado, al filo de la medianoche, un “acuerdo político” sobre la sexta ronda de sanciones contra Rusia, propuesta hace casi un mes por Bruselas por la guerra en Ucrania y cuyo elemento más polémico ha sido embargo al petróleo ruso. Para esquivar el veto al plan del primer ministro de Hungría, Viktor Orban, y preservar la unidad de los Veintisiete, los líderes europeos han accedido a suavizar el embargo con un boicot parcial al crudo importado por vía marítima -que supone dos tercios de las importaciones de Rusia y que se aplicará a partir de finales de año- y la exención de momento al petróleo que llega por oleoducto lo que permitirá a Orban escapar el embargo, informa Silvia Martínez.

"Nos habláis de unidad pero vosotros la necesitáis para introducir sanciones, pero un solo país está jugando con vosotros y os está chantajeando", ha lamentado antes de incidir en que el embargo "llegará demasiado tarde y tras un proceso muy lento". "No será suficiente", ha dicho.

